Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (13)

Quem nasceu hoje

É um guerreiro, e nada o fará desistir de um objetivo. A liderança é dos pontos fortes deste nativo. Estará sempre ao lado da família. Adora a competição e não para no primeiro obstáculo. Vigoroso, interessado e companheiro.

Alerta

Os librianos passam o dia no alerta, e a indicação é de rotina. Dê espaço para os colegas no trabalho. Evite gastos que não estejam previstos no orçamento. Fuja das discussões, principalmente com o seu par afetivo. Saúde em baixa.

Áries – A influência de Mercúrio na sua sétima casa equilibra a vida afetiva e, traz chances de resolver parcerias ou sociedades. Clima favorável para iniciar projetos com Sagitário e Libra. Finanças em alta.

Touro – A fase é propícia para acertar as finanças firmando os negócios e trabalho que só trarão lucros. Hora de resolver a sua vida afetiva. Cuide da saúde, se alimente com equilíbrio.

Gêmeos – Pode firmar alianças com a família, pessoas de Capricórnio e Peixes. Esperanças no seu caso de amor e compromisso de convivência. Tente em jogos e loteria.

Câncer – Período que Vênus prepara boas surpresas nas finanças. Entusiasmo contagiante em relação ao trabalho, e chances de novos apoios nos negócios. Astral sensacional com a pessoa amada. Saúde ótima.

Leão – Fase que pode comemorar, os problemas e obstáculos financeiros e profissionais desaparecem. Surpresas para os que tem o próprio negócio. Boa convivência familiar e afetiva. Saúde perfeita.

Virgem – A influência de Vênus, no seu signo é indício de sucesso profissional, financeiro e até solução de problemas da área afetiva. Novidades sobre sua carreira e mudanças nos negócios. Lar com muita paz.

Libra – O dia é de alerta e o ideal é rotina no lar e trabalho. O momento é de ansiedade e indecisões nos negócios. Dê mais atenção as questões familiares e também ao seu amor. Não crie problemas.

Escorpião – Fase em que o Sol, está na sua desfavorável 12ª casa, e você deve dar tempo ao tempo, não realize as mudanças que pretende no seu trabalho e vida familiar. Não espere apoio nas finanças.

Sagitário – Você passa por um bom período e terá benefícios para realizar novos trabalhos e negócios. Aproveite a força que os amigos vão dar para atingir seus planos. Momento de segurança no amor.

Capricórnio – O dia promete alegrias em todos os setores tanto do trabalho como no lar. Excelente para compras, viagens, início de novos projetos de negócios, incluindo os relacionados à família. Amor total.

Aquário – Fase que não deve ter medo de assumir novos compromissos financeiros e profissionais. Estará pronto para realizar mudanças em seu relacionamento familiar. Evite aventuras no amor.

Peixes – Oportunidades para encontrar solução de antigos problemas da área profissional e para equilibrar as finanças. Se esforce para recuperar a tranquilidade no amor. Vem paixão por Virgem.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

