Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (13)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os librianos passam o dia no alerta e a indicação é para ter cuidados para não pular etapas no trabalho

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

Muito disciplinado, sabe exatamente sua real capacidade profissional. Quando inicia um projeto, nada será capaz de impedi-lo de concretizar os objetivos. A personalidade forte atrairá diversos admiradores. É vigoroso, sincero e compenetrado.

continua após publicidade .

Alerta

Os librianos passam o dia no alerta e a indicação é para ter cuidados para não pular etapas no trabalho. Não gaste fora do orçamento. Procure ouvir mais o que as pessoas têm a falar e não aja por impulso. Saúde neutra.

continua após publicidade .

Áries – Período repleto de boas notícias, inclusive oferta de negócios e trabalho. Grande inspiração e criatividade com apoio de sócios, empregados e superiores. Você se sente valorizado. Novos planos no amor.

Touro – Fase que conta com segurança e novidades no trabalho, que abre espaço para ganhos substanciais. Muita descontração. Positivo para compras, viagens e viver momentos felizes no amor.

Gêmeos – Dia que deve acertar problemas domésticos, a família esta muito exigente. Os negócios estão incertos, vá devagar nas mudanças e procure ter mais atenção. Peça apoio à Áries ou Sagitário.

continua após publicidade .

Câncer – Você vive uma fase feliz e terá apoio da família. Resolverá fácil os problemas do trabalho. Maior facilidade para os que lidam com o setor de alimentos e decoração. Carinhos da pessoa amada.

Leão – Fase tranquila e animação no lar. Dinamismo na profissão e chance de reconquistar uma amizade valiosa. Decisão importante no rumo dos negócios. Apenas não abuse na alimentação Amor em destaque.

continua após publicidade .

Virgem – Seu magnetismo e bom humor serão responsáveis pela harmonia com a família. Não faça críticas no trabalho. Procure usufruir desta boa fase. Entrada extra de dinheiro. Amor com paixão.

Libra – O dia será de alerta e o ideal será ter paciência com a família que esta exigente. Desânimo passageiro no trabalho. Evite novos gastos, viagens e mudanças de humor. Cuide da sua saúde, tome mais água.

Escorpião – Dia tranquilo no seu trabalho. Poderá receber convite de amigos. Saia da rotina e aproveite para viagens curtas, compras, visitas e acertos de negócios. Saúde estável. Melhora o setor afetivo.

continua após publicidade .

Sagitário – Fase que seu equilíbrio será importante no trabalho e negócios. Diálogo fácil e bom rendimento nos negócios. A pessoa amada esta mais presente e pode haver um certo ciúmes.

Capricórnio – Período que recupera suas energias e tem vontade de sair para compras, viagens e encontro de parentes. Novos amigos. Excelente para mudanças no lar. Nova paixão pode balançar seu coração.

Aquário – Dia que haverá correria no trabalho, cuidado com a estafa. Resolva uma questão difícil de família, todos esperam sua colaboração. Não faça novos gastos. O Sol não o favorece, conte apenas com Vênus.

Peixes – Você precisa recuperar as boas energias e resolver os problemas profissionais. Algumas contrariedades nas finanças. Devagar nos gastos. A família esta pronta para colaborar. Relaxe também no amor.

fonte: Pixabay Os librianos passam o dia no alerta e a indicação é para ter cuidados para não pular etapas no trabalho

Siga o TNOnline no Google News