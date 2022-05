Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (13)

Da Redação

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com grande intensidade. Está sempre em busca do sucesso profissional. Tem uma visão privilegiada do mundo e com excelente noção de ajuda. Terá muitos amigos por ser confiável e generoso. É criativo, vigoroso e verdadeiro.

Alerta

Os librianos passam o dia no alerta, e os astros recomendam cuidados com a inconstância. Procure escutar o que as pessoas têm a dizer no trabalho. No amor, dê espaço para seu par afetivo e fuja de discussões. Saúde em baixa.

Áries – O seu astral melhora só no mês que vem, então programe os negócios, compra e mudanças no trabalho. Viva mais a palavra paciência e equilíbrio nas decisões. Apoio de sócios, superiores e familiares.

Touro – Fase que você vê uma luz no final do túnel, e precisará respirar fundo e conter a ansiedade. Atitudes impensadas podem trazer aborrecimentos. Fique onde esta e lute por novos caminhos. Dinheiro inesperado.

Gêmeos – A influência do Sol na sua desfavorável 12ª casa inibe você de realizar mudanças nos negócios. Não abuse da sorte. Amor tenso. Faça sua parte, não espere retribuição. Saúde pede atenção.

Câncer – A fase é ótima para usufruir do seu jeito jovial, que se torna importante perante a família. Você tem até o próximo dia 21, para fazer o que quiser no trabalho e lar. Sexo e amor muito vibrantes.

Leão – Dia que pode usar e abusar da sua grande força astral. Melhora acentuada nos negócios. Conseguirá ter nas suas mãos o que lhe interessa. Fato antigo dará retorno financeiro. Sintonia com o seu amor.

Virgem – Um excelente fim de semana, conte e espere pelos familiares e amigos. Ótimo clima com seu amor. Criatividade nos negócios, peça apoio para melhorar os ganhos.

Libra – Você ainda passa o dia no alerta, que desfavorece ações no trabalho e pede cautela com novos gastos. A Lua só estará no seu signo amanhã a partir das 7h35, e então tudo ficará bem.

Escorpião – A fase é excelente para organizar negócios, acertar o trabalho e colaborar com a família. Mas, programe seu fim de semana que será no alerta. Alteração de humor que pode gerar discussão no amor.

Sagitário – Fase que recebe ajuda profissional, que pode vir de Capricórnio ou Áries. A prosperidade faz parte dos negócios que irá realizar. Sintonia perfeita no amor e bom humor com a família.

Capricórnio – Dia de boas surpresas da família, os problemas foram resolvidos e você se sente amado e protegido. Sucesso no trabalho. Positivo para compras, negócios, viagens e acordos financeiros.

Aquário – Período que deve se livrar de problemas emocionais, descubra sua força interior e viva bem com todos. Ótimo para compras para o lar. Sucesso no trabalho. Amor dominando seu coração.

Peixes – A influência do Sol na sua terceira casa indica que deve investir no seu talento, novos trabalhos, sociedades e cursos de atualização. Vitória em questão familiar. Amor com muitos desejos.