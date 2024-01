Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (12)

Quem nasceu hoje

Quando inicia um projeto, nada o fará desistir. A determinação é o seu ponto forte. Preza a liberdade no que se refere ao modo de atuar. Um de seus maiores objetivos é por um mundo melhor. É prestativo, verdadeiro e paciente.

Alerta

Os aquarianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham rotina durante este período negativo. A fase pede cuidados no trabalho. Evite ser intransigente com seu par afetivo e família. Cuide da alimentação. Viagens neutras.

Áries – A influência do Sol na sua 10ª casa é sinal de sucesso, aproveite as oportunidades comerciais. Equilíbrio total para tomar decisões na área dos negócios, incluindo os da família. Amor vibrante.

Touro – A fase atual é de novidades, conquistas financeiras e profissionais. Chances de viagens e compras. Tudo acontecerá como previu e quer. Sorte na loteria e também no amor.

Gêmeos – Dia que deve ser prudente com as finanças, adie mudanças no rumo dos negócios e tenha paciência com todos do trabalho. Evite discussões com a família e não saia da rotina. Cuide da saúde.

Câncer – O período é bem tranquilo tudo transcorre de uma forma que pode aceitar parceria ou sociedade. Grandes chances de ganhar mais e conquistar novos postos de trabalho. Amor com surpresas.

Leão – Fase que terá todas as oportunidades que quiser no seu trabalho e iniciar contato comercial para parceria ou sociedade. Notícia importante sobre os negócios e da família. Melhora o ambiente amoroso.

Virgem – Os obstáculos já desapareceram, disposição para assumir compromissos profissionais. Solução de problema doméstico. Tranquilidade financeira e sorte para negociar com Escorpião e Touro.

Libra – Estará envolvido nos assuntos e problemas da família. Seja menos exigente, todos procuram sua presença. Sucesso em questão jurídica. Faça compras domésticas. Seu amor está mais participativo.

Escorpião – A presença do Sol na sua positiva terceira casa astral é sinal de novos amigos, compras, viagens, encontro de familiares e de muita sorte. Energia e carisma. Amor em alta.

Sagitário – A paz de espírito que o astral traz é de grande importância para tocar seus projetos domésticos, de trabalho e negócios. As finanças começam a melhorar, pode sair para compras com seu amor.

Capricórnio – Você sente que os problemas domésticos estão mais fáceis de serem resolvidos. Mas no amor ainda está difícil. Vênus passa a transitar no seu signo a partir do dia 24. Evite compras a prazo.

Aquário – O dia será exigente, além do Sol o desfavorecer hoje entrará no alerta e a Lua não dá o aval para a tranquilidade. Contrariedades no lar, problemas com a família. Não viaje e nem discuta no trabalho.

Peixes – Fase que haverá novidades nos negócios. Conseguirá resolver a maior parte dos seus projetos e terá chances de equilíbrio financeiro. Novas emoções no amor, recebe carinhos e paixão. Proteção da família.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

