Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (12)

Os aquarianos passam o dia no alerta

Quem nasceu hoje

Sua facilidade para liderar fará com que se destaque no setor profissional. É um empreendedor, e não se abaterá diante do primeiro obstáculo. Nada o fará desistir de um projeto. Organizado, consciente e equilibrado.

Alerta

Os aquarianos passam o dia no alerta e a rotina é o melhor caminho durante este período negativo. Procure deixar o ambiente de trabalho mais leve. No amor, a sutileza fará bem para você e a pessoa amada. Saúde em baixa.

Áries – Fase de grandes surpresas em assuntos relacionados a sociedades. Conte com boa entrada de dinheiro e cumplicidade da família. Os problemas começam a desaparecer. Maior ligação no amor.

Touro – Período de sucesso profissional e financeiro. Em alta viagens, compras e alegrias com a família. Conte com boas mudanças no trabalho. Saúde perfeita. Clima de cumplicidade com a pessoa amada.

Gêmeos – Você está bem em relação ao trabalho. Espere soluções financeiras para depois do dia 12 de junho. Organize a vida familiar e não crie problemas com Aquário e Touro. Controle sua impulsividade.

Câncer – A fase é equilibrada, você tem a seu favor Vênus e Marte no seu signo. O momento atual é de alegrias com a família e no trabalho. Finanças em alta. Segurança em relação ao amor.

Leão – O dia é bem exigente no trabalho e negócios. Ir atrás das suas conquistas requer determinação e muitas lutas. Vencerá todos os embates. Amor exigente. Calma com a família.

Virgem – Astral tranquilo no lar, você sente que todos confiam nas suas decisões financeiras. O trabalho acontece sem imprevistos. Pode ir às compras, viagens e realizar novos negócios. Astral ótimo no amor.

Libra – Seus interesses profissionais vão se chocar com as decisões de familiares. Evite fazer cobranças, principalmente com Capricórnio e Gêmeos. Paciência com seu amor, não deixe os ciúmes atrapalhar.

Escorpião – Fase que vencerá os contratempos e se livrará dos invejosos. Transformações positivas nas finanças. Pode negociar com Peixes, Virgem e Áries. Apoio da família. Amor suave.

Sagitário – Fase que saberá lidar com o setor financeiro e realizar excelentes negócios. Procure defender suas ideias e convença seu amor da sua luta em busca da paz. Cuide da ansiedade. Saúde excelente.

Capricórnio – Você está livre do alerta. Terá todas as oportunidades que quiser para mudar as finanças. Fase de transformações domésticas. Conte com sócios e colega de trabalho. Amor harmonioso.

Aquário – O dia é de alerta e o ideal é a rotina. O clima no seu lar pode ser tumultuado com problemas de familiares. Mas, apesar dos contratempos conseguirá acertar tudo. Desfavorável para viagens.

Peixes – Você acorda de bom humor e tem tudo para ter um bom dia. Use a intuição e saiba aproveitar. O trabalho está bem. Conseguirá resolver problemas da família. Amor com intensa vibração.

