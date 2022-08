Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (12)

Da Redação

Quem nasceu hoje

A criatividade é um dos pontos fortes da sua personalidade. Os trabalhos ligados ao público exercerão forte influência. Terá muitos amigos, que permanecerão ao seu lado durante toda sua existência. É companheiro, inteligente e carinhoso.

Alerta

Os nativos de Aquário ficam no alerta até às 15h40, e a rotina é indicada enquanto durar este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos piscianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – Dia de vibrações astrais positivas. No amor suas esperanças se renovam com possibilidade de casamento ou convivência. Sucesso financeiro e facilidade de bons negócios. Chances em jogos.

Touro – O setor profissional recebe apoio e as mudanças acontecem com facilidade. Positivo para viagens, compras e convites para parceria ou sociedade. No amor os ventos sopram a seu favor.

Gêmeos – Mercúrio, transita na sua quarta casa trazendo a resolução dos problemas domésticos, há chances de comprar, vender ou reformar sua casa. Não seja pessimista e acerte suas finanças. Amor absoluto.

Câncer – Período que indica a chance de trabalhar em equipe ou sociedade. Os astros trazem sucesso profissional, financeiro e bom relacionamento com a família. Novidades no amor. Saúde excelente.

Leão – A partir de hoje Vênus, passa a transitar no seu signo e ao lado do Sol, trazem charme e encanto natural. Resolverá fácil o setor financeiro. Novo impulso no trabalho. A vida afetiva começa a se definir.

Virgem – Vênus, passa a transitar pela sua desfavorável 12ª casa. Precisará de estímulo e bons pensamentos para passar por essa fase que traz problemas financeiros, profissionais e afetivos.

Libra – O clima é de harmonia para curtir a vida familiar, conseguirá organizar as mudanças na sua casa. Ótimo para compras domésticas, início de reformas e decoração. Trabalho e finanças com sucesso.

Escorpião – Vênus, passa a influenciar sua positiva 10ª casa, estará recebendo apoio e carinhos da família. Boas oportunidades realizar mudanças domésticas e visitar parentes. Amor ideal e feliz.

Sagitário – Oportunidade de contar com sócios ou colegas de trabalho. Novos negócios ou mudanças em suas condições profissionais terão o respaldo que precisa para ter mais dinheiro. Amor com paixão.

Capricórnio – Você já sentiu que deve ser mais atuante na vida amorosa, procure ter paciência, uma boa conversa resolverá tudo. A Lua esta no seu signo e dá chances de negociar com Câncer e Touro.

Aquário – Você fica no alerta até às 15h45, então não se amarre a pequenas questões domésticas. Os negócios e trabalho ainda trazem preocupações. Não deixe o mau humor estragar seu dia. Evite o sal e gorduras.

Peixes – O ideal é logo cedo programar os próximos dois dias e meio, pois a partir das 15h45, entrará no alerta. Será um período de cuidados com gastos e vida familiar. Não provoque os ciúmes no seu amor.

