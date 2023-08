Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (11)

Siga o TNOnline no Google News

Quem nasceu hoje

Conseguirá se destacar em profissões ligadas ao grande público. Muito prático, sabe exatamente o que quer da vida. Está sempre ao lado da família e amigos. Terá uma forte queda pelo comando. Capacitado, companheiro e inteligente.

Alerta

A sexta-feira é de alerta para os geminianos até às 19h53 a indicação é de cuidados com o trabalho. As negociações podem trazer perdas financeiras. Saúde em leve baixa. Após esse horário os cuidados serão dos cancerianos.

Áries – Dia perfeito para inovar no trabalho e abrir mais caminhos para os negócios. Seus esforços serão recompensados com novos lucros. A família transmite paz. Tente na loteria. Amor liberado.

Touro – Fase de excelentes condições financeiras, nos negócios e verá o crescimento profissional. O diálogo com a família será a base da harmonia. Dia feliz com seu amor. A sorte está do seu lado.

Gêmeos – Você está passando pelo alerta e deve fugir de discussões com a família. Escute o que eles tem a dizer. Fique na rotina. No trabalho encontrará dificuldades. Paciência também no amor.

Câncer – O dia será produtivo nos negócios e trabalho. O ideal é se programar para o fim de semana que será no alerta. Controle a ansiedade e tente exigir menos de você. Amor envolvente.

Leão – Dia equilibrado no lar e negócios. Novas chances de organizar sua vida. Fique atento para aproveitar as oportunidades que estão surgindo. Pode entrar dinheiro extra. Saia para se divertir com seu amor.

Virgem – Dia para resolver problemas do trabalho, seja tolerante. Não se abata diante das dificuldades financeiras. Mercúrio e Marte estão no seu signo e trarão a solução do que o preocupa. Novidades com a família.

Libra – Novidades na vida profissional, pode ser convidado a realizar novos negócios e até pensar em parceria. Não passe dos limites nos gastos. Mercúrio e Marte não colaboram. Amor com atenção.

Escorpião – O dia será propício para resolver antigas pendências profissionais. Positivo para iniciar parcerias e sociedades com Aquário e Touro. Coragem para realizar mudanças no lar. Amor com charme.

Sagitário – Os assuntos domésticos e profissionais trazem tranquilidade. Negócios em alto astral. Mas poderá ter problemas com Virgem e Gêmeos. Positivo para viagens, compras e decisões na área afetiva.

Capricórnio – Dia especial para mudar o rumo dos negócios. Acerte-se com chefes, superiores e colegas. Positivo para iniciar projetos. Pode assumir compromisso com Câncer e Touro. Amor exigente.

Aquário – Fase que deve se aproximar da família e tentar ajudar algum parente. O trabalho e negócios estão em boa sintonia. Pode assumir compromisso e resolver um problema com seu amor.

Peixes – O período é positivo para compras, viagens, novos negócios e acertos profissionais. Apoio dos que trabalham ao seu lado. Aposte nas suas ideias de mudanças no lar. Novas emoções no amor, vem paixão.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

