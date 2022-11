Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (11)

Da Redação

Quem nasceu nesta data é sociável e amável com as pessoas que o cercam.

Quem nasceu hoje

É sociável e amável com as pessoas que o cercam. Demonstra muita confiança na sua capacidade e nada o fará desistir de um objetivo. A família é o seu porto seguro. Extrovertido, dinâmico e sincero.

Alerta

Os geminianos ainda passam o dia no alerta, esse período termina somente às 21h23. Adie as negociações e mudanças no trabalho. Evite discussões com a família e amigos. Não seja intransigente com a pessoa amada. Saúde neutra.

Áries – A fase atual é de mudanças e transformações no trabalho. Conte com mais dinheiro. Conseguirá superar os problemas e desafios, preste atenção nos invejosos. Excelente para organizar a vida afetiva. C. 318 M. 5167

Touro – A sua comunicação no trabalho vai proporcionar um grande avanço em novas negociações financeiras. Terá apoio de Aquário e Câncer. Apenas evite os excessos alimentares. Amor com sedução. C. 846 M. 4021

Gêmeos - Você acorda no alerta e precisará de atenção para não criar problemas no trabalho. A Lua entra no seu signo a partir das 21h23. Os astros pedem cautela com qualquer tipo de excesso. Não discuta. C. 485 M. 8802

Câncer – O dia será tranqüilo, novas chances de organizar os negócios e trabalho. A família e seu amor trazem carinhos. Planeje os próximos dois dias e meio, você entrará no alerta às 21h23. C. 139 M. 6315

Leão – Sua comunicação com a família estará equilibrada trazendo oportunidade de resolver problemas domésticos e mudanças de residência. Pode sair para compras de uso pessoal. Amor com paixão. C. 695 M. 3942

Virgem – Há sinal de viagens, convites para encontros de amigos, festas e acertos no amor. Bom dia para realizar negócios com a família. Seu trabalho caminha para a estabilidade e sucesso. C. 854 M. 2289

Libra – Você passa por um bom período para resolver de vez os problemas com a família. Pode realizar mudanças na decoração de casa. Apenas evite os ciúmes com a pessoa amada. Finanças em alta. C. 909 M. 0434

Escorpião – Os astros anunciam um período de grande movimento no trabalho. Sol, Vênus e Mercúrio dão o aval para a estabilidade profissional e afetiva. Suas ideias abrem as portas da felicidade. C. 428 M. 7359

Sagitário – O Sol, estará no seu signo a partir do dia 22, até lá rotina e bons pensamentos. Prepare-se para enfrentar tempestades no lar e no trabalho. Evite viagens e novos gastos. Cuide da sua saúde. C. 790 M. 8671

Capricórnio – Você passa por um excelente período e pode aproveitar com tranqüilidade a boa colocação financeira e profissional. O clima no lar traz mudanças, seu coração esta apaixonado. Tente na loteria. C. 570 M. 1798

Aquário – A fase astral indica um melhor relacionamento familiar e afetivo. Sua inspiração irá promover muita paz e paixão. Surpresas do seu amor. Convide parentes para o final de semana. Finanças em alta. C. 982 M. 0508

Peixes – Período que deve melhorar sua imagem, aposte no seu talento e na sua garra. Melhora o relacionamento familiar e a paixão vai falar mais alto. Finanças equilibradas. C. 265 M. 9143

