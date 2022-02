Da Redação

Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (11)

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

Todos os seus negócios terão boas influências astrais. Será uma pessoa ligada a família e seus costumes. Guiado por pensamentos positivos, estará sempre lutando pelos mais necessitados. Inteligente, simpático e compreensivo.

continua após publicidade .

Alerta

Os geminianos ficam no alerta até às 20h28, e a rotina continuam sendo indicada enquanto durar este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos cancerianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

continua após publicidade .

Áries – Fase positiva no trabalho com bom andamento dos negócios e das finanças. Persista nos seus objetivos e aproveite o apoio que recebe. O clima esta descontraído no seu lar, programe passeios.

Touro – Bom período para resolver os problemas do trabalho. Procure ser flexível enquanto estiver negociando e aproveite as oportunidades. Boa entrada de dinheiro. Tudo azul no amor.

Gêmeos – Você acorda no alerta, a Lua, só entrará no seu signo às 20h28. Deixe os negócios e acertos financeiros para quando estiver fora desse período. Dê apoio à sua família. Evite novos gastos.

continua após publicidade .

Câncer – Dia que passará bons momentos com a família e no trabalho. Programe o fim de semana que será no alerta. Evite interferir na vida de parentes. Não viaje e nem faça gastos.

Leão – Excelente período para renovar o trabalho e projetos de negócios. Você se sente fortalecido para enfrentar os desafios. Terá chances de conseguir apoio financeiro. Bons momentos com a família.

continua após publicidade .

Virgem – Os seus planos de trabalho e negócios caminham para o sucesso. Conseguirá executar o que planejou. A família contribui com seus sonhos. Ótimas condições para viagens e compras.

Libra – Você tem tudo para transformar a vida familiar para melhorar. Possibilidade de mudança de residência. Apoio nos negócios. Mais sociável pode aceitar convites para sair da rotina. Amor agradável.

Escorpião – Trabalho bem posicionado, as mudanças estão acontecendo. Finanças em alto astral. Evite ser intolerante com a família, vale a pena ouvir o que eles tem a dizer. Saia da rotina no amor.

Sagitário – Dia que deve ser determinado na busca dos ideais. Não perca oportunidades nos negócios e até contar com apoio nos projetos de trabalho. Não descuide da aparência. Mais emoção no amor.

Capricórnio – Astral excelente para viagens, compras, acertos profissionais e novidades nas finanças. Vênus, promete muito sucesso no campo afetivo, vem paixão por Câncer e Virgem. Tente na loteria.

Aquário – Não abra mão da segurança que conquistou no trabalho e negócios. Espere mais uns dias para realizar mudanças. A família esta exigente e pode haver discussões. Não crie um clima de competição no amor.

Peixes – Você já tem o Sol desfavorecendo e a partir do dia 15, Mercúrio também trará desafios. Precisará de atenção nos negócios e finanças. O ideal é usar sua forte sensibilidade para superar os problemas.