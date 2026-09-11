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HORÓSCOPO

Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (11)

Quem nasceu nesta data é corajoso, intenso e vigoroso

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (11)
Autor Os virginianos ficam no alerta até às 20h53 - Foto: Divulgação/Magnific

QUEM NASCEU HOJE

Terá facilidade para trabalhar com o público em geral. A mente rápida dará a você as qualidades de uma pessoa inteligente e com grande poder de análise. É muito atraente, o que fará se destacar no mundo social. Corajoso, intenso e vigoroso.

ALERTA DO DIA

Os virginianos ficam no alerta até às 20h53, e os astros indicam que a rotina deve prevalecer durante este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos librianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Dia para resolver os assuntos domésticos, incluindo reforma ou até mudança de casa. A união familiar esta com fortes emoções. Melhoram as finanças. Não abuse na alimentação.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Fase que sua ligação com a família traz satisfação e resolução da maior parte dos problemas. Direcione suas forças para o trabalho e negócios. Vênus, passa a trazer mais energia para o amor. Tente na loteria.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Pode contar com suporte da família para resolver a maior parte dos problemas financeiros. Apoio total da pessoa amada. Conte com o sucesso que esta por acontecer nos negócios. Amor e atração.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

O clima de tranquilidade prevalece no trabalho e, você conquistará a estabilidade financeira. Agitação nos negócios e novos caminhos se abrindo. A família transmite muita paz. Amor com muita paixão.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

O astral esta equilibrado no lar, mas Marte fica na sua desfavorável 12ª casa, até o dia 29 trazendo dificuldades na saúde e finanças. Não crie problemas com ninguém. O setor afetivo, passa amor e satisfação.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Mercúrio, ao lado do Sol, influenciam sua segunda casa astral, que rege setor de trabalho e do dinheiro. Tudo começa a melhorar. Apenas evite disputas com a família. Você fica no alerta até às 20h53.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Você já sentiu que deve enfrentar alguns obstáculos, é o seu inferno astral. Mas, Vênus, que esta no seu signo e hoje Mercúrio, o planeta da comunicação amenizam as dificuldades.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Dia que precisa ser mais ativo e não dar chances para os invejosos. Vênus passa a influenciar seu signo trazendo oportunidades financeiras, bons negócios, acertos afetivos e sucesso no trabalho.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O Sol traz força para o seu signo, momento com muito apoio nos negócios, trabalho e mudanças positivas para novos empreendimentos. Lar com tranquilidade. O amor precisa de carinhos, vem ciúmes.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Nesta fase deve evitar o nervosismo, e pensamentos negativos em relação à vida familiar. Conte com seus esforços e espere solução positiva dos negócios e trabalho. Não discuta com Virgem e Libra.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

O astral esta meio confuso em relação à família, que hoje precisa mais de você. Chances de resolver os problemas, incluindo financeiro. Dê mais apoio à pessoa amada. Livre-se de pessoas nervosas.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

A posição astral no seu trabalho indica que terá sucesso e que deve levar adiante os negócios, compras, viagens e decisões financeiras. Terá maior participação de sócios ou superiores. Amor elevado.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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