Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (10)

Quem nasceu hoje

Nunca deixa de cumprir suas responsabilidades. Os estudos e cursos de capacitação serão constantes durante sua existência. A família será companhia constante em sua vida. Integro, racional e fiel companheiro.

Alerta

Os nativos de Libra ficam até às 21h07 no alerta, e a rotina é indicada durante esta fase negativa. Adie todo tipo de negociação para quando estiver fora desse período. Após esse horário os cuidados serão dos escorpianos.

Áries – O Sol só passa a transitar no seu signo daqui à 10 dias, por isso melhore a comunicação no trabalho. Não deixe a distância atrapalhar os negócios, seja mais presente. Amor com carinhos.

Touro – Dia que terá força para enfrentar as mudanças nos negócios e trabalho. Suas ideias podem a ser colocadas em prática em poucos dias. Se organizar e conte com o melhor. Problemas no amor.

Gêmeos – Melhore sua comunicação com a família, já que Vênus até o dia 17 traz dinheiro, amor e amizade. Astral expressivo com a família. Usufrua desta fase. Bom dia para compras pessoais.

Câncer – Dia especial no trabalho, lar e negócios. A fase promete tranquilidade, e um melhor relacionamento as pessoas a sua volta. Grande domínio no ambiente que vive. Amor com atração.

Leão – Você passa tranquilidade para a família. Vá em busca do sucesso no trabalho e negócios. Seu desempenho profissional chama a atenção. Motivação no amor. Boa entrada de dinheiro.

Virgem – Mercúrio, transita no seu signo oposto e abre espaço para se fortalecer emocionalmente. Terá maior motivação para resolver problemas da família e organizar as finanças. Amor total.

Libra – O dia será no alerta, a Lua só estará no seu signo a partir das 21h07, até lá rotina. Cuidado com decepções na vida afetiva, não sonhe alto demais. Evite compras e viagens. Cuide da saúde.

Escorpião – Período tranquilo você passa bem o dia e pode sair para negociar, acertar o trabalho e dar apoio à sua família. À noite entrará no alerta, por isso organize seu fim de semana.

Sagitário – Oportunidade de viver bons momentos com a família. É sua chance de curtir as pessoas queridas. Motivação no amor. Vênus, na sua quinta casa traz paixão e carinhos. Bom domínio financeiro.

Capricórnio – Dia de sucesso no trabalho e muita diversão. Viagens, compras e novidades nos seus negócios. Evite apenas se desentender com Libra e Áries. Sua estrela esta brilhando.

Aquário – A influência dos astros equilibra sua intuição. Canalize o que deseja e conte com o sucesso no trabalho. Não há motivos para problemas financeiros ou familiar. Solução no seu caso de amor.

Peixes – Você tem além do Sol a presença marcante de Mercúrio o planeta da comunicação e amizade, que esta no seu signo. Canalize suas ambições para chegar onde deseja.

