Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (10)

Quem nasceu hoje

Está sempre em busca de novos desafios na vida pessoal e profissional. Se destacará em trabalhos ligados ao grande público. A família e amigos terão grande influência neste nativo. É arrojado, inteligente e com sonhos de um mundo melhor.

Alerta

Os librianos ficam no alerta até às 17h42, e os astros aconselham a rotina enquanto durar este período negativo. Após esse horário os cuidado serão dos escorpianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – Há condições para seu progresso financeiro, os problemas começam a ser solucionados. Novas atividades extras e chances de parceria. As questões domésticas tendem a exigir sua atenção.

Touro – Você esta a um passo de conquistar novos campos de trabalho e dinheiro. Sua simpatia vai possibilitar fazer novos amigos. Encare o amor com mais seriedade. Pratique algum esporte. Cuide da saúde.

Gêmeos – Apesar de alguns obstáculos, há boas chances profissionais, desde que tenha mais rapidez nas decisões. Não é hora de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Procure se reconciliar com o seu amor.

Câncer – Dia que deve pedir apoio as pessoas com as quais trabalha ou negocia. Nesta fase você perde energia e seu mau humor contagia a todos. A saúde esta em fase de recuperação. Boa guinada na paixão.

Leão – A influência atual dos astros são as melhores possíveis, por isso se organize, pois no próximo dia 21, o Sol passará a lhe desfavorecer. Hoje apoio no trabalho e negócios. Proteção de Virgem e Peixes.

Virgem – Você esta bem em termos profissionais e pode sair para buscar novos campos de negócios. Conte com o apoio da família. Evite fazer julgamentos sobre a pessoa amada.

Libra – O seu alerta só termina às 17h42, deixe tudo como esta. Evite compras, viagens, novos negócios e mudanças na sua casa. É hora de entender que o ideal é a rotina até a tarde.

Escorpião – Você amanhece de bom humor e tem um dia cheio de novidades no trabalho e no lar. Muita agitação no setor financeiro. Se programe, pois a Lua o desfavorecerá a partir das 17h42.

Sagitário – Você com certeza não terá preocupações no lar ou mesmo no trabalho. O contato com pessoas de destaque ou jovens estão em alta. Atração por nativos de Leão ou Áries. Saia para passeios e viagens.

Capricórnio – Nesta fase deve avaliar o que realmente quer da sua vida afetiva e familiar. Hora de viver bem no amor e com a saúde. Não há grandes empecilhos. Evite o mau humor.

Aquário – O dia será bem feliz, pode programar seu fim de semana, inclusive com viagens, passeios e aceitar convite de parentes. Colaboração no trabalho e no lar. É hora de se entregar a pessoa amada.

Peixes – Astral bem equilibrado no seu trabalho, há chances de conseguir mudanças financeiras, que voltam a crescer. Planos domésticos e colaboração da família. Pode assumir compromisso afetivo. Apoio de sócios.