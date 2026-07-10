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ASTROLOGIA

Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (10)

Quem nasceu nesta data é equilibrado habilidoso e produtivo

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.07.2026, 06:05:21 Editado em 09.07.2026, 11:17:10
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Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (10)
Autor Os taurinos ficam no alerta até às 19h43 - Foto: Divulgação/Magnific

QUEM NASCEU HOJE

Tem uma forte tendência para os negócios, apresenta facilidade para ganhar dinheiro. Está sempre arquitetando coisas novas, principalmente por ter muita energia. A sua visão comercial é ampla. É equilibrado habilidoso e produtivo.

ALERTA DO DIA

Os taurinos ficam no alerta até às 19h43, e a rotina deve ser preservada enquanto durar este período negativo no trabalho e vida pessoal. Após esse horário os cuidados serão dos nativos de Gêmeos nos próximos dois dias e meio.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

O dia indica tranquilidade com a família, os negócios e assuntos domésticos estão bem colocados. O trabalho vai bem e o setor financeiro tem total sucesso. Poderá contar com apoio da pessoa amada.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Você ainda acorda no alerta, a Lua estará no seu signo às 19h43. O astral indica que deve conciliar os deveres profissionais com outros compromissos. No amor evite valorizar demais a atração física.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Você esta bem colocado profissionalmente e conseguirá usufruir de boas condições financeiras. Tudo está certo, mas procure se programar, a noite entrará no alerta. No amor a paixão esta presente.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

O sinal dos astros é de estabilidade no trabalho e no lar. Mercúrio esta no seu signo, mas não traz condições de realizar mudanças profissionais, ele esta retrógrado, isto é, parado. Amor emocionante.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Dia que terá dificuldades para mudar o rumo dos negócios e trabalho, que precisam de atenção. O Sol ainda transita na sua desfavorável 12ª casa astral. Segure o que já conquistou. Amor equilibrado.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Você tem Vênus no seu signo e, tudo que exija planejamento e atenção aos detalhes esta favorecido. Possibilidades de ganhos extras. Suas esperanças amorosas poderão ser renovadas. Carinhos da família.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Nesta fase não deve sair da rotina e nem fazer exigências à pessoa amada. Os problemas da família podem abalar a convivência afetiva. Você sabe lidar com as finanças e pode sair para compras.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Período que decisões que exijam inciativa estão favorecidas. Apoio no trabalho, vem crescimento dos negócios e finanças. Relacionamento afetivo com participação total da pessoa amada. Pode viajar.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você inicia o dia com bom humor e terá o apoio que necessita no trabalho. Aproveite para organizar o fim de semana com pequenas viagens e encontros de parentes. Descontração na vida afetiva.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Dia que deverá resolver alguns problemas da família. O trabalho em equipe vai render muito mais, principalmente se atua com o público. Boa convivência com seu amor. Conte com Câncer e Touro.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

O dia será agitado, e questões emocionais podem atrapalhar o trabalho. Relaxe e veja o lado bom dos negócios. Conseguirá certar as finanças. Evite discutir com Gêmeos e Touro. Amor em alto astral.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Fase que seu Sol esta brilhando no trabalho e negócios. Oportunidades de ganhar mais. Amor balançando o coração. Saia para compras. Pratique esporte. Saúde perfeita. Tente na loteria.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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