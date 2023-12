Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (1º)

Quem nasceu hoje

Gosta do que é certo e, estará sempre batalhando pelo seu lugar ao sol. Correto, não deixará nada inacabado. A presença da família será importante para o seu crescimento pessoal e profissional. Vigoroso, leal e companheiro.

Alerta

Os cancerianos ficam no alerta até às 13h02, e a indicação é de rotina. Procure participar da vida da pessoa amada sem impor suas vontades. Cuidado para não sair do orçamento financeiro. Após esse horário os cuidados serão dos leoninos.

Áries – Fase para resolver assuntos domésticos e se precisar pode sair para compras e encontros de parentes. Liberte seu lado emocional e conseguirá harmonia no amor, Vênus protege seu coração.

Touro – Período que pode esperar pelas vitória nos setores profissionais e financeiros. As mudanças continuam acontecendo com tranquilidade, inclusive no lar. Expresse mais carinhos ao seu amor.

Gêmeos – O seu talento profissional continua abrindo todas as portas, aproveite. Vênus na sua positiva quinta casa traz chances até de ganho em jogos. Amor com definição e estabilidade. Entrada extra de dinheiro.

Câncer – Você ainda acorda no alerta, a Lua só estará no seu signo às 13h02. Procure deixar negócios, trabalhos e até viagens para o período da tarde. Cuide da sua saúde, evite frituras, sal e até os doces.

Leão – O dia trará sintonia com amigos e todos com quem trabalha ou negocia. Mas, se organize para os próximos dois dias e meio, você entrará no alerta às 13h02. Não viaje e não saia da sua rotina.

Virgem – Aproveite esta fase para relaxar e resolver com tranquilidade os negócios. Pode contar com mudanças positivas nas finanças, vem um bom crescimento. Aproveite para dar apoio à sua família.

Libra – Você passa por um bom momento e deve evitar pensamentos negativos em relação aos familiares. Seja mais amoroso com todos e nada de ciúmes com a pessoa amada. Pode viajar. Saúde neutra.

Escorpião – Fase que deve se organizar para viver um bom período tanto nas finanças quanto no amor. Dia 5, Vênus passa a transitar no seu signo trazendo alegrias no lar, no trabalho e nos negócios.

Sagitário – Você com certeza passa por um bom período, além do Sol, Mercúrio e Marte, também dão o aval. Programe as finanças e resolva já os assuntos afetivos, dia 5, Vênus trará problemas no amor e dinheiro.

Capricórnio – Fase que deve ser mais sensato para evitar problemas no setor doméstico e com a pessoa amada. Desfavorável para viagens, mudanças no trabalho ou negócios. Dê mais atenção à família.

Aquário – Período que conseguirá vencer os problemas da família, mantenha a alegria de estar com todos. Sua dedicação no trabalho traz um bom aumento nas finanças. Magnetismo no amor. Inicie um regime.

Peixes – Bom tempo para se conectar com parentes distantes. Sua forte intuição dará a chance de melhorar seus ganhos e superar todas as dificuldades. Amor com paixão. Conte com Libra e Touro.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

