Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (09)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os piscianos passam o dia no alerta e a indicação é de rotina durante este período negativo

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

É uma pessoa extremamente intensa. Exerce forte domínio sobre as pessoas à sua volta. Apresenta uma força muito grande. Tem um modo próprio de agir. Os amigos que fizer serão para a vida toda. Penetrante, impetuoso e sonhador.

continua após publicidade .

Alerta

Os piscianos passam o dia no alerta e a indicação é de rotina durante este período negativo. Não entre em discussões com pessoas do seu trabalho. No amor, cuidado com o excesso de ciúmes. Dê mais atenção a sua alimentação.

continua após publicidade .

Áries – Fase que deve buscar apoio para seu trabalho e negócios. Facilidade de expressar o que pensa. Seu par afetivo esta mais compreensivo e o amor vencerá os problemas. Colaboração financeira da família.

Touro – Você já sentiu que passa por um período que todos procuram sua companhia. Sua relação com colegas ou superiores estão mais amistosos. Alta expectativa na vida a dois.

Gêmeos – O dia reserva sorte nas associações que fizer nos negócios e com parentes. Conte com equilíbrio financeiro. Mercúrio seu planeta colabora na sua positiva quinta casa astral. Intensidade no amor.

continua após publicidade .

Câncer – Neste período você estará sensível as opiniões dos outros, mas não há problemas nos negócios ou trabalho. Apenas terá que colaborar mais. Algumas mudanças em seu lar, que trarão tranquilidade.

Leão – Dia propício para organizar seus negócios, trabalho e contar com grandes vitórias. Você passa por um excelente período, só tem que aproveitar. Oportunidades para quem busca uma nova profissão.

continua após publicidade .

Virgem – A fase é excelente para resolver de vez seus negócios. A presença de Vênus e do Sol abrem espaço para o sucesso e tranquilidade nas contas. Apenas no amor ainda terá que ser mais participativo.

Libra – Você passa pelo chamado popularmente inferno astral, só que neste ano Mercúrio suaviza os problemas. Evite disputas no trabalho, com seu amor e com a família. Não passe dos limites.

Escorpião – Dia que terá que resolver problemas familiares, use de estratégia ao lidar com os mais tensos. Conseguirá a tranquilidade no trabalho e negócios. Não abuse nos gastos. Bom astral no amor.

Sagitário – A influência do Sol na sua positiva 10ª casa é sinal de tranquilidade no lar, no amor e no trabalho. Conquistará a todos com sua simpatia e até melhorar a vida afetiva. Faça compras, viagens e até festas.

Capricórnio – Fase para procurar pessoas que possam ajudar no crescimento profissional. Hora de ganhar admiração de superiores ou parceiros. Ótimo para viagens, novos negócios, compras e acertos domésticos.

Aquário – Você esta livre do alerta e terá um dia positivo com a família e com pessoas que trabalha ou negocia. Associação com Gêmeos ou Leão serão vantajosas. Não reprima seus sentimentos no amor.

Peixes – O dia é de alerta e você poderá se magoar com a pessoa amada, que está meio desligada. O trabalho esta super agitado, exigindo atenção. Não negocie com Aquário, Virgem e Libra.

Siga o TNOnline no Google News