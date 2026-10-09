Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (09)

Confira o que os astros reservam para cada signo nesta sexta-feira, segundo a astróloga Dirce Alves

QUEM NASCEU HOJE

Tem facilidade para trabalhar com o público. O seu forte magnetismo o fará se sobressair no mundo social. Independente, buscará seu próprio caminho. Está sempre ajudando os mais necessitados. Comunicativo, contagiante e inteligente.

ALERTA DO DIA

Os librianos acordam no alerta e a indicação é para redobrar a prudência durante este período. Não corra risco desnecessário no trabalho e setor financeiro. Evite discutir com seu par afetivo e família. Saúde em leve baixa. Viagens neutras

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Fase que esta confiante no andamento dos negócios, incluindo compras domésticas e abertura para parceria comercial. As finanças estão em fase de acertos. Evite abusos com alimentação. Falta diálogo no amor.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Você passa por uma fase para acertar os negócios, organizar melhor suas contas e o trabalho. Amigos de Capricórnio e Câncer trarão apoio em novos compromissos financeiros. Bons momentos com seu amor.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Dia que terá bons motivos para se dedicar ainda mais ao seu trabalho. Conseguirá resolver antigos problemas e poderá contar com apoio familiar, de sócios ou superiores. Amor com muita paixão.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

O período atual ajuda a organizar os negócios e contar com boa entrada de dinheiro. Terá aumento do seu prestígio e o sucesso será natural. A família estará mais harmoniosa com você. Amor sensual.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Os negócios e o trabalho fluem para o sucesso. Conseguirá resolver os problemas com apoio da família. Notícias positivas sobre sua saúde, que volta a ter boas energias. Aceite apoio da pessoa amada.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Você terá chances de sair para compras, novos negócios e colaboração da família nos projetos financeiros. O setor profissional esta em fase de criação e mudanças. Amor com ciúmes.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

O Sol no seu signo, é sinal de boas mudanças, mas não passe dos limites nos gastos, vá devagar. Hoje você entra no seu alerta, serão dois dias e meio para cuidar do trabalho e não discutir com seu amor.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

A fase é difícil o Sol não o favorece, espere até o dia 23, quando terá boas energias, até lá paciência. Vênus também traz alguns problemas, desfavorecendo o setor afetivo e financeiro.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Possibilidade de realizar novos compromissos financeiros, incluindo com pessoas da família. Otimismo em relação aos assuntos domésticos. Vitórias em negócios com Câncer e Áries. Amor com problemas.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

O dia será bem tranquilo, você sente as energias renascerem o que da vontade de sair da rotina. Trabalho, viagens, compras, enfim o que você quiser programar. Dinamismo nos negócios do lar. Amor sensível.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Positivo para compras, novos compromissos profissionais, viagens e encontros de trabalho. Melhora do seu prestígio com sócios ou superiores. Sorte em negócios com Áries e Gêmeos. Amor excitante.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Neste período pode programar sociedade comercial ou parceria. Ideias avançadas no trabalho. Estará confiante no seus projetos. Dê mais apoio a Escorpião e Gêmeos. Notícias positivas da sua família.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.