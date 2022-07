Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (08)

Da Redação

Quem nasceu hoje

É uma pessoa organizada, e terá facilidade para trabalhar em equipe. Investirá muita energia na carreira que escolher Tem estilo próprio de agir, o que fará se destacar. Sua mente brilhante abrirá caminhos para o sucesso. Estruturado, inteligente e vigoroso.

Alerta

Os escorpianos passam o dia no alerta, e não devem correr riscos no setor profissional. Use de rigor nos gastos. A família estará um pouco exigente, o que pode trazer algumas desavenças. No amor, controle a possessividade.

Áries – Dia propício para compras domésticas, planejar o fim de semana com a família e contar com o apoio do seu amor. Você esta bem e terá ascensão profissional. Conseguirá se livrar dos invejosos.

Touro – Suas energias em alta trazem a vontade de realizar novos negócios, viajar, comprar, vender, enfim sair da rotina. Superará os problemas. Evite o abuso do álcool. Paraíso com a pessoa amada.

Gêmeos – Os problemas estão cada vez mais distantes, apenas se organize para novos projetos de vida. Se puder esperar o sucesso deve acontecer em agosto. Amor equilibrado.

Câncer – Os astros garantem um período de paz em família. Pode contar com o sucesso no trabalho e chances de mudar até de profissão. Destaque para apoio que recebe de Áries, Touro e Capricórnio.

Leão – Você é uma pessoa forte e otimista, coragem não faltará para lutar por seus objetivos, mas nesta fase o ideal é a rotina. Resolva somente o que for preciso. Colabore com sócios. Estímulos no amor.

Virgem – Pode sair para novos negócios, viagens curtas e para organizar suas contas. Espere pelo sucesso. Boa comunicação com a família. Hora de agitar a vida a dois.

Libra – Momento positivo para se reunir com pessoas amigas. Boa sintonia no trabalho, que flui bem. Hora de investir em moda, setor de alimentação e ensino. Amor ciumento.

Escorpião – Você amanheceu no alerta, a Lua só estará em seu signo domingo cedo. Simplifique a vida, evite viagens, gastos e tenha cuidado com a alimentação. Não crie problemas com seu amor.

Sagitário – Dia agitado nos negócios e trabalho. Vontade de sair da rotina para compras e encontro de amigos. Novas relações profissionais vão trazer o equilíbrio financeiro. A família transmite tranquilidade.

Capricórnio – Período de surpresas da família, você se sente protegido por todos. Chances de promoção para quem é funcionário. Não entre em fofocas de Sagitário e Câncer. Encare o amor com seriedade.

Aquário – Hora certa para se livrar de adversários. Evite problemas financeiros. A família transmite segurança, aceite convite para o fim de semana. Vênus, traz paixão para os solitários.

Peixes – Fase de energia, de paz, amor e dinheiro. Satisfação com a família. Precisará dar apoio a pessoas do setor de trabalho. Paraíso com seu amor, assuma compromisso ou acerte antigas discussões.

