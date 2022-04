Da Redação

Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (08)

Quem nasceu hoje

É uma pessoa alegre e de bom coração. Sua criatividade e capacidade terão influência direta no sucesso profissional. Estará sempre ajudando os mais necessitados, pois não aceita as desigualdades sociais. Disposto, arrojado e inteligente.

Alerta

Os nativos de Câncer passam o dia no alerta e a rotina continua sendo imprescindível nesse período negativo no trabalho. Não deixe a melancolia atrapalhar seu relacionamento afetivo e familiar. Saúde em baixa. Viagens desfavorecidas.

Áries – O Sol no seu signo aumenta o dinamismo e Mercúrio traz uma melhor comunicação. Haverá a vontade de acertar os ganhos e começar novos caminhos. Vênus pede cautela e rotina. Amor complicado.

Touro – Você passa pelo seu inferno astral, mas conseguirá resolver os problemas e até se sentir bem com a família. Evite gastos, novos negócios, compras à prazo e viagens. Dê atenção ao seu amor.

Gêmeos – A Lua esta no seu signo e você terá um dia feliz. Disposição para novos negócios e mudanças no trabalho. Clima de camaradagem com todos. Amor excitante, sexualidade em alta.

Câncer – O seu dia será no alerta, tenha tranquilidade para enfrentar os problemas. Cuidado com aproveitadores nos seus negócios. Nada de discussões no seu lar. Amor com ciúmes.

Leão – O seu desempenho profissional será o destaque desse período. Tenha calma e cuide da saúde, você perde muitas energias. Excelente para compras, viagens e decisões domésticas. Harmonia no amor.

Virgem – Você não terá medo de expressar o que sente e pensa, e com isso passa boas energias no trabalho. Oportunidades de iniciar novos projetos domésticos. A família conta e espera sua colaboração.

Libra – O seu dia será de descontração no trabalho, negócios e vida familiar. Estará mais extrovertido, chamando a atenção por onde passa. Ótimo para viagens. Solução de problemas afetivos.

Escorpião – Nesta fase deverá ser mais tolerante com as pessoas do trabalho. Evite negociar sob pressão, cuidado com os invejosos. Vênus, na sua quinta casa proporciona tranquilidade no seu caso de amor.

Sagitário – Dia que com vontade e ânimo vai se dedicar no trabalho e mostrar seu talento. Excelente para novos negócios, compras, viagens e encontros de amigos. Tente em jogos. Surpresas do seu amor.

Capricórnio – Excelente fase para cuidar dos assuntos do seu lar e até parentes distantes. Cuidado apenas para não enfrentar fofocas. Precisará realizar algumas mudanças incluindo negócios imobiliários.

Aquário – As finanças continuam favorecidas, mesmo assim procure dar o melhor de si no que faz. Sucesso e estabilidade estão no seu caminho. Vênus, traz amor, trabalho e novidades no lar. Tente na loteria.

Peixes – Ótimo dia para demonstrar seu potencial no trabalho e nos estudos. Planeje os próximos negócios e espere para colocar em funcionamento a partir do dia 16, quando Marte o favorecera.