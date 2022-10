Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (07)

Da Redação

Quem nasceu hoje

É uma pessoa de personalidade marcante. Alcançará postos de destaque na vida profissional. A criatividade é uma de suas maiores qualidades. Tem um bom coração e esta sempre ajudando os mais necessitados. Empreendedor, ousado e de bom gosto.

Alerta

Os nativos de Peixes continuam no alerta, e o mais recomendado é a rotina. No amor vá com calma e resolva os problemas com equilíbrio. Separe as questões familiares das profissionais. Saúde em leve baixa. Viagens desfavorecidas.

Áries – Dia para organizar o trabalho e pensar numa sociedade. Chances de abrir novos campos de ganho e ser independente na vida profissional. Vênus, traz amor, dinheiro e solução de problemas domésticos.

Touro – Fase para negócios imobiliários, compra, venda, construção e reforma da casa. Confie na sua capacidade de ganhar mais e viver com equilíbrio nos negócios e trabalho. Amor com sensualidade.

Gêmeos – O seu astral esta favorável para viagens, compras, decisões nos negócios e crescimento profissional. Como habilidade não falta, terá apoio para mudar o rumo financeiro. Amor em destaque.

Câncer – Dia que precisará esquecer um pouco as preocupações domésticas. Evite se desentender com nativos de Escorpião, Peixes e Áries. Bom astral nas finanças, saia para compras pessoais. Amor desligado.

Leão – Fase em que seu bom humor trará a colaboração no trabalho. Você sabe o momento certo para abrir novas frentes de negócios e ganhar mais. Boas energias no lar, pode sair para compras domésticas.

Virgem – Período de transformações na vida profissional. Seus sonhos se realizam. Nas finanças não há com que se preocupar. Vênus no seu signo traz amor, saúde, progresso e companheirismo da família.

Libra – O Sol desponta no seu signo e ao lado de Vênus traz boas energias que precisa no trabalho, no amor e lar. O seu astral esta em alta. Pode assumir compromisso financeiro e profissional.

Escorpião – A influência negativa do Sol e Vênus no seu signo indicam a necessidade de ser mais perseverante na busca dos seus ideais. Pode ter problemas financeiros e familiares. Amor exigente.

Sagitário – Você esta com a sorte nas mãos. Apoio que precisa no trabalho. As finanças equilibradas fazem você sair para compras, viagens e mudanças no lar. Fase perfeita no amor. Conte com Câncer e Áries.

Capricórnio – A influência do Sol na sua 10ª casa astral traz realizações no trabalho e finanças. Pode assumir compromissos na vida familiar, incluindo compra e reforma de imóvel. Novidades para seu coração.

Aquário – Você terá um bom dia para sair da rotina. Em alta compras e o trabalho. Fase perfeita até para viajar. Sucesso com vendas, mudanças profissionais e novo envolvimento afetivo.

Peixes – O dia é de alerta, evite gastos excessivos, viagens e procure ter paciência com pessoas do seu convívio profissional. A família precisa de atenção. Sinal de tensão com seu amor.

