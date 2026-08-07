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ASTROLOGIA

Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (07)

Quem nasceu nesta data é intenso, sedutor e amoroso

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (07)
Autor Os nativos de Gêmeos passam o dia no alerta - Foto: Divulgação/Magnific

QUEM NASCEU HOJE

Tem facilidade para o trato com as pessoas. As profissões como Relações Públicas e ligadas ao grande público são as mais favorecidas. As amizades e companheirismo são muito importantes para este nativo. É intenso, sedutor e amoroso.

ALERTA DO DIA

Os nativos de Gêmeos passam o dia no alerta, e a indicação é de rotina. Não realize mudanças no trabalho. Procure ouvir o que as pessoas têm a dizer. No amor, cuidado para sufocar seu par afetivo com ciúmes. Saúde em baixa.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Dia de novidades na área profissional e financeira, você recebe o apoio para ganhar mais e ter estabilidade. Atração por viagens. Lucros com pessoas de Câncer e Sagitário. Melhora no amor. Tente na loteria.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

A Lua no seu signo traz excelentes planos nos negócios, vá em frente com as mudanças profissionais. Sensualidade total com a pessoa amada, acerte os problemas. Saúde com renovação. Dê apoio a parentes.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Você passa o dia no alerta, a Lua na sua desfavorável 12ª casa astral, traz uma certa angústia e mau humor em relação ao trabalho. Organize melhor seus planos e tenha paciência. Amor acomodado.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Vênus passa a influenciar sua quarta casa astral, o que ajudará a resolver os problemas de orçamento da família. A pessoa amada inspira equilíbrio e traz paixão. Acertos na área financeira.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Fase que dúvidas podem atrapalhar suas decisões financeiras e profissionais. Planeje os negócios, dia 10, Mercúrio passa a influenciar o trabalho e traz chances de sucesso. Amor com sensualidade.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

A partir de hoje Vênus o planeta do equilíbrio financeiro passa a transitar na sua segunda casa astral, acertando os gastos e o trabalho. Mas, ainda precisa de paciência e não sair dos limites. Amor neutro.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Você terá a partir de agora, Vênus no seu signo. Pode mudar de ideia em relação a negócios ligados à família. Chance de melhorar a convivência afetiva, amor vibrante. Momento agradável com parentes.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Neste período terá alguns problemas financeiros e afetivos. Evite o pessimismo e não saia da rotina alterando o ritmo profissional. Cuide da saúde. Desfavorável para mudanças no lar.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Dia que haverá disposição para trabalhar e negociar. Êxito nos compromissos com sócios ou superiores. Você recebe apoio e terá aumento nos ganhos. Seu valor será reconhecido. Amor excitante.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Período propício para resolver alguns dos problemas com a família. Evite ser teimoso em relação aos negócios e aceite apoio. Novas ideias e maior ânimo no trabalho. Amor com reconciliação.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Período que a família precisa de você, trate de ser mais amistoso e, evite exigências, principalmente com Gêmeos e Virgem. O trabalho vem com sucesso, resolverá fácil os problemas. Amor com inspiração.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Dia que haverá a necessidade de ser mais persistente e, até amável com pessoas do trabalho. Conseguirá acertar as questões financeiras. Evite emoções fortes com seu amor. Dê apoio a Escorpião e Gêmeos.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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