Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (06)

Quem nasceu hoje

Terá melhor desempenho em trabalhos estáveis, pois gosta de tudo no seu devido lugar. Não se intimida diante dos obstáculos. É muito franco, e por isso terá o respeito das pessoas à sua volta. É inteligente, atraente e com forte personalidade.

Alerta

Os cancerianos passam o dia no alerta e a indicação é de paciência diante dos problemas. Não entre em gastos fora do orçamento ou poderá ter perdas financeiras. No amor, procure ser menos possessivo. Não descuide da saúde.

Áries – A sua disposição para o trabalho continua muito forte, Júpiter, o protege. Seus planos secretos começam se realizar com novos negócios e acertos profissionais. Amor estimulado e paz no lar.

Touro – O astral é otimista, você sente que pode organizar os negócios e contar com apoio no trabalho. Acredite na sorte, novos contatos e transformações profissionais. Amor em alto astral.

Gêmeos – A Lua esta no seu signo e traz chances de resolver problemas da família e até do trabalho. Procure desfazer dúvidas com a pessoa amada, seja gentil.

Câncer – Você esta no alerta e terá a necessidade de resolver problema financeiro. Evite situações desagradáveis no trabalho. Fique na rotina. A família traz preocupações. Desfavorável para viagens.

Leão – Dia que terá chances de organizar o trabalho e pensar em novos negócios. Conte com apoio de sócios, superiores ou familiares nas mudanças que quer realizar. Envolvimento no amor e muita paz no lar.

Virgem – Você recebe apoio no trabalho e terá destaque nas mudanças nos negócios. Resultados excelentes no setor financeiro. Sua sensualidade pode facilitar uma grande conquista no amor. Tente na loteria.

Libra – A influência da quarta casa o coloca em destaque na vida familiar. Chances de vender, comprar ou reformar sua casa. Mercúrio, reforça o caminho do seu trabalho. Espere colaboração e felicidade.

Escorpião – Fase que terá chances de resolver pendências profissionais se souber levar tudo pelo lado positivo. Não esqueça que na base da pressão não atingirá seus objetivos. Problemas com Leão.

Sagitário – Período positivo em termos profissionais. Novas oportunidades no trabalho, pode pensar em mudança que não teve coragem ainda de realizar. Disposição para viagens e compras.

Capricórnio – A cada dia que passa você sente a renovação no trabalho, negócios e vida familiar. Solução de problema íntimo. Paixão por Câncer. Tome mais água e evite os doces. Sorte em jogos e loteria.

Aquário – Você ainda tem o Sol na sua desfavorável 12ª casa, mas Vênus, dá o ar da graça e protege a vida afetiva e financeira. Vá devagar nas exigências com a família. Não se desentenda no trabalho.

Peixes – O período favorece assuntos materiais e o trabalho. Terá apoio de sócios ou parceiros em novos negócios. Você tem até o próximo dia 20, para organizar, acertar e buscar novos rumos profissionais e no lar.

