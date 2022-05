Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (06)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Sua alegria encantará as pessoas à sua volta. É uma pessoa persistente, o que fará alcançar altos postos no setor profissional. Gosta da boa comida e tudo o que possa trazer comodidade. Valorizará a vida em família. Animado, competente e fiel.

Alerta

Os cancerianos continuam recebendo a influência do alerta e os astros aconselham rotina. A Lua desfavorece mudanças ou inovações no setor profissional. Evite ser possessivo no relacionamento afetivo. Saúde em leve baixa.

Áries – O Sol na sua segunda casa abre os caminhos para o sucesso. Inicie mudanças e novos projetos de negócios. Poderá contar com a família, sócios ou parceiros. Novidades para o coração.

Touro – A influência é para ter equilíbrio e também muita paciência. Espere a entrada de Mercúrio, dia 24 para usufruir de mais tranquilidade e apoio que busca e precisa nos negócios e trabalho.

Gêmeos – Você tem a seu dispor a vontade de superar os problemas do dia-a-dia. O tempo é de lutar e exige atenção ao setor financeiro. Faça tudo sem exageros. Anime-se com seu amor. Dê atenção à família.

Câncer – O dia ainda é de alerta, nada de derrotismo, principalmente com o trabalho. A situação financeira esta um tanto delicada, evite gastos, início de negócios e discussão por causa de dinheiro.

Leão – Você sente que os negócios fluem e o sucesso é coisa natural. Apoio no trabalho e boas perspectivas financeiras. Mas, planeje seu fim de semana que será de alerta. O ideal é rotina, incluindo no amor.

Virgem – O seu bom humor será o responsável pela harmonia no trabalho. Seu senso de justiça esta em alta, o que traz novos amigos. Ótimo dia para compras, visitas e viagens para o fim de semana.

Libra – Neste período podem acontecer grandes mudanças na sua família. A vida social e financeira estão em franca evolução. Leve adiante projetos domésticos e profissionais. Alegre-se com seu amor.

Escorpião – Fase de grandes surpresas na vida profissional. Os momentos com a família serão agradáveis. Criatividade em alta para os que trabalham por conta própria. Curta seu amor.

Sagitário – A influência do Sol na sua quinta casa ao lado de Vênus, traz animação para sua vida. Você sente que tudo esta mais fácil. Surpresas no trabalho e negócios. Felicidade em família.

Capricórnio – A fase é bem positiva para aceitar colaboração na profissão. Conte com novidades na vida familiar. Concentre-se em novos projetos de negócios. Paixão por Peixes. Amor com esperanças.

Aquário – O dia é especial no lar, há chances de resolver antigos problemas, sair para compras domésticas e visitar parentes. Excelente para passeios com a pessoa amada, paixão em alta. Saúde perfeita.

Peixes – Nesta fase você brilha mais e passa uma boa energia à família e pessoas do trabalho. Organismo renovado, que faz querer sair da rotina. Êxito nas finanças. Inspiração no seu caso de amor.