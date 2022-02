Da Redação

Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (04)

Quem nasceu hoje

É uma pessoa determinada, o que fará alcançar todos os objetivos profissionais e pessoais. Possui o dom da comunicação. Estará envolvido em atividades filantrópicas. A família será seu porto seguro. Vigoroso, inteligente e capacitado.

Alerta

Os piscianos acordam no alerta e ficam até às 11h58, neste período negativo. Os astros indicam a rotina na vida pessoal e profissional. A tarde tudo já estará bem. Após esse horário os cuidados serão dos arianos nos próximos dois dias e meio.

Áries – Você acorda de bom humor, mas com o passar das horas se sentira cansado. Se organize, pois a partir das 11h58 entrará no alerta. Programe seu fim de semana. Evite dominar seu amor.

Touro – O astral esta excitante trazendo vontade de sair da rotina. O dia será movimentado no trabalho e no lar. Tranquilidade nas finanças. Vênus, equilibra seus sentimentos, o amor vem com tudo.

Gêmeos – O momento é ideal para cuidar dos negócios e abrir espaço para ter apoio na sua profissão. Procure estar bem com seu amor. Positivo para viagens, compras, visitas e encontros da família.

Câncer – O trabalho e negócios vão bem e trazem equilíbrio financeiro. A família esta exigente em relação aos gastos. Organize tudo e evite discussões. Hora de fazer uma proposta ao seu amor.

Leão – Você vem se esforçando para acertar o trabalho e agora pode usufruir o que plantou. Apoio de Sagitário, Libra e Áries. Reaja aos problemas da família. Fase que esta mais apaixonado.

Virgem – A influência astral indica a necessidade de realizar algumas mudanças nos negócios. Lute pelo que quer. Aceite colaboração e apoio de Capricórnio e Câncer. Seu amor lhe dá atenção.

Libra – O período é positivo e até movimentado no lar e nos negócios. Não aceite limitações, vá em busca dos seus sonhos. Seja mais sensível com seu amor, que anda ciumento. Tome mais água.

Escorpião – Seu instinto nos negócios em alta ajuda a resolver os problemas financeiros. Não tenha receio de mudanças. Novos fatos devem trazer o equilíbrio que você quer. Controle seus ciúmes.

Sagitário – Fase que contará com inteligência para movimentar a vida familiar. Haverá chances de viagens, compras e novos compromissos financeiros. Saberá atrair novos amigos. Amor com fantasias.

Capricórnio – Dia que a inquietação será o reflexo do sucesso que esta em suas mãos. Espere pelo melhor nas finanças, trabalho, negócios e amor. Organismo perfeito e vontade de sair da rotina.

Aquário – Você ainda tem alguns dias para ver os resultados dos negócios e das finanças. Mercúrio, o planeta da comunicação só estará no seu signo a partir do dia 15. Amor difícil e cheio de problemas.

Peixes – Período que deve evitar novas contas, viagens e mudanças no seu lar. Os problemas podem persistir e você deve levar tudo com tranquilidade. Não crie problemas no amor e com a família.