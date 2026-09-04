Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (04)

QUEM NASCEU HOJE

É uma pessoa muito aplicada, e sabe que as oportunidades não devem ser perdidas. Gosta dos desafios, e não teme nenhum tipo de trabalho. Ao iniciar um projeto, só para ao alcançar os objetivos. Corajoso, intenso e visionário.

ALERTA DO DIA

Os geminianos passam o dia no alerta e a rotina será imprescindível durante este período negativo. Não force a barra para que as coisas aconteçam somente do seu jeito no trabalho. No amor, controle mais as suas reações. Saúde neutra.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

A fase anuncia um período positivo, você receberá apoio no trabalho e nos negócios. Saia da rotina com viagens, compras e encontros de família. Disposição para praticar esporte. Amor em alto astral.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Você vive uma fase de surpresas no trabalho, negócios e acertos financeiros. Equilíbrio nas decisões domésticas, com apoio da pessoa amada. Muita saúde e energia para sair da rotina.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

O seu dia ainda será no alerta, a Lua só estará no seu signo amanhã às 11h32. Pode ter discussões com a família. Evite qualquer tipo de mudança no trabalho ou negócios. Use o diálogo com seu amor.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Fase positiva para acertar seus negócios, trabalho e organizar seu fim de semana, amanhã entrará no alerta às 11h32. O amor esta descontraído, você recebe e dá carinhos. Cuide da aparência.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Dia de sucesso no trabalho e, chances de ter apoio nos negócios, incluindo parcerias comerciais. Novas amizades, possibilidades de viagens e compras. Ascenção financeira. Fortes emoções no amor.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

A cada dia que passa você se torna mais ativo, e com vontade de resolver tudo de uma vez. Êxito no trabalho e negócios. Vem mais dinheiro dos seus empreendimentos. Amor equilibrado. Saúde perfeita.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Nesta fase não deve abusar das suas forças, fique o máximo que puder na rotina. Seja rigoroso com seu dinheiro. Evite viagens, compras e mudanças na vida familiar. Vênus no seu signo colabora no amor.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Dia que terá apoio profissional e financeiro. Conseguirá resolver a maior parte dos problemas, inclusive de negócios e parceria. Segurança na vida familiar, mas no amor pode enfrentar discussões e ciúmes.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O apoio que terá nos negócios, será o respaldo que precisa para o sucesso nas finanças. Descontração com a família. Receberá ajuda de sócios, parceiros ou superiores. Descontração na vida afetiva, amor total.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Dia que esta confiante nos seus projetos de trabalho. Nada deve ameaçar sua felicidade, vencerá os problemas e passa boa energia à família. Amor em paz, muita descontração. Acertos nas finanças.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Fase que deve dar mais apoio as pessoas da família, principalmente nativos de Gêmeos, Câncer e Libra. O momento é feliz no trabalho. Pode contar com mais ânimo para ganhar dinheiro. Amor sensível.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

A fase neutra no trabalho acabou, hoje terá novas possibilidades de ganhar dinheiro e acertar assuntos financeiros da família. Confiança na sua vida afetiva. Bom momento para viagens e compras.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.