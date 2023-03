Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (03)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Tem uma energia inesgotável. Sentirá atração pela vida pública, mas terá inclinação para atividades humanitárias. Estará sempre no comando das ações. É vigoroso, empreendedor e companheiro fiel.

Alerta

Os cancerianos ficam no alerta no alerta até às 12h17, e a rotina indicada enquanto durar este período negativo. Evite gastos que não estejam previstos no orçamento. Após esse horário os cuidados serão dos leoninos.

Áries – Vênus e Júpiter estão no seu signo, mas a influência do Sol pede cautela com novos negócios e compromissos financeiros. Com a família o ideal é rotina. Amor com bons estímulos.

Touro – Fase que deve ser prestativo no trabalho, não realize qualquer tipo de mudança. Você esta mais sensível e pode se incomodar com a família. Seja tolerante, equilibre as emoções. Amor difícil.

Gêmeos – Período de progresso profissional e financeiro. Mostre a todos sua capacidade de realizar várias coisas ao mesmo tempo. Mais dinheiro em suas mãos. Lar e amor com bons estímulos.

Câncer – Você fica no alerta até às 12h17, e a indicação é para ficar tranquilo no período da manhã. Após esse horário suas ideias vão impressionar as pessoas com as quais negocia. Amor firme e decidido.

Leão – Coloque em ordem seus negócios no período da manhã, pois às 12h17, você começa a receber a influência do alerta, a Lua deve trazer problemas na área profissional. Tome cuidado com os gastos.

Virgem – A influência do Sol na sua sétima casa indica acertos na vida conjugal, chances de convivência e acertos para os que estavam com problemas. A relação profissional tende a melhorar.

Libra – Nesta fase conseguirá o apoio que busca da família. Sinal de harmonia com chances de resolver problemas com pessoas do trabalho e negócios. Estabilidade financeira. Novos compromissos no amor.

Escorpião – Você se sente amparado pela família e tem chances de viagens para rever parentes. A vida afetiva esta em destaque. Fique atento no trabalho, vem mudanças financeiras e estabilidade. Tente na loteria.

Sagitário – Dia para ajustar os negócios da família, evite interferências externa. Sintonia em alta no trabalho e chances de realizar mudanças. Seja compreensivo com Áries, Leão e Touro.

Capricórnio – Fase positiva para negociar com Câncer e Escorpião. Novidades para os que buscam realizações profissionais, pode ser mudança de emprego ou cargo. Sintonia no amor. Saúde perfeita.

Aquário – Você passa por um excelente período e sua incrível percepção deve ajudar a descobrir melhores caminhos para a felicidade no lar e trabalho. Você se supera financeiramente. Amor em alta.

Peixes – Dia produtivo no trabalho, novas chances de organizar suas finanças, iniciar projetos de negócios e resolver assuntos ligados a imóveis. Conquiste de vez seu amor. Bons lucros o esperam.

