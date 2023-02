Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (03)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os cancerianos passam o dia no alerta e a indicação é a de rotina

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

É decidido, o que fará com que procure desafios constantes na vida profissional e pessoal. Apresenta grande poder de concentração. Conquistará sucesso graças a sua capacidade e vontade de vencer. Intenso, ajuizado e talhado para as vitórias.

continua após publicidade .

Alerta

Os cancerianos passam o dia no alerta e a indicação é a de rotina. Gastos somente de primeira necessidade. No amor, controle os ciúmes, ou poderá discutir com seu par afetivo. Se puder adie negociações no campo de trabalho.

continua após publicidade .

Áries – A influência de Vênus, na sua desfavorável 12ª casa indica dificuldades para acertar o trabalho. Evite discutir com pessoas que negociam com você. Desfavorável para viagens e mudanças no lar.

Touro – Terá a seu favor apoio no trabalho, negócios e chances de abrir novas frentes financeiras. Organize seu lar, pode realizar compras domésticas. Seu amor precisa de mais compreensão.

Gêmeos – A Lua traz oportunidades de solução dos problemas ligados à imóveis e negócios com a família. Aproveite para pensar em viagens, compras, visitas e viver um grande amor.

continua após publicidade .

Câncer – O dia é de alerta, e nessa fase é importante ficar na rotina. Cuidado com o mau humor, não descarregue seu nervosismo na família. A pessoa amada até que tenta compreender. Evite novos gastos.

Leão – Astral repleto de novidades, os negócios e trabalho começam a trazer equilíbrio. Conte com Aquário, Sagitário e Touro. Modificações no lar. Amor agitado.

continua após publicidade .

Virgem – Aproveite as boas energias e resolva os problemas da família. A sorte esta do seu lado. O trabalho, as finanças e os negócios estão bem encaminhados. Se acerte com seu amor, não se queixe.

Libra – Vênus, protege sua saúde e abre espaço para cuidar da aparência. Força de vontade e determinação para organizar e ganhar mais. O trabalho e negócios estão em alta. Tente na loteria. Amor suave.

Escorpião – Dia que deve dar apoio a parentes com problemas, pode sair para compras domésticas. Sucesso nos negócios e novas aberturas profissionais. Não discuta com Câncer e Leão. Amor protegido.

Sagitário – Período que pode contar com novas aberturas nos negócios e, acertar parceria com Gêmeos ou Leão. Harmonia com a família e chances de viagens para rever parentes. Conquista amorosa.

Capricórnio – Fase que deve aproveitar, se prepare para um dia de grandes realizações. Terá apoio que necessita para os negócios. Algumas mudanças na sua família. Amor com forte sedução.

Aquário – Você passa por uma fase em que conseguirá resolver questões financeiras e profissionais. Comunicação em alta com a família e sócios se os tiver. Novidades no amor.

Peixes – Dia que deve ser prestativo com a família, assim evitará problemas. Pense bem antes de realizar novos gastos. Você tem pela frente dias difíceis. O Sol o protegerá dia 18, até lá rotina.

Siga o TNOnline no Google News