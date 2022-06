Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (03)

Da Redação

Quem nasceu hoje

É muito hábil na hora de conquistar apoio das pessoas. A simpatia e facilidade de comunicação são suas maiores virtudes. Os trabalhos ligados ao público exercem grande influência neste nativo. É competente, trabalhador e instigante.

Alerta

Os cancerianos ficam no alerta até às 15h39, e os astros recomendam adiar todas as mudanças e acertos profissionais para uma fase mais positiva. Após esse horário os cuidados serão dos leoninos nos próximos dois dias e meio.

Áries – A fase indica sucesso com vendas, viagens e compromissos de negócios. Você passa boas energias à sua família. Destaque com novos amigos e propostas financeiras. Amor em paz.

Touro – Conseguirá desenvolver novos trabalhos, conquistar espaço para negociar e contar com mais dinheiro. Aproveite seu talento e acerte sociedades ou parcerias. Seu amor precisa de mais atenção.

Gêmeos – A influência do Sol no seu signo abre caminhos para resolver antigos problemas domésticos e acertar de vez o trabalho. Sucesso em novos empreendimentos. Seja rápido nas decisões.

Câncer – Fase que se depara com situações confusas ou problemas inesperados no trabalho. O Sol não o favorece, mas a Lua passa a transitar no seu signo a partir das 15h39.

Leão – Você esta vindo de uma fase exigente, mas tem conseguido resolver tudo com sua força interior. A partir das 15h39 a Lua, vai trazer o seu alerta. Equilibre já os problemas profissionais.

Virgem – O dia será feliz, conseguirá organizar seus negócios e a vida familiar. Novas conquistas na sua profissão que caminha para a tranquilidade. Positivo para compras, viagens e sair com seu amor.

Libra – Dia positivo para planejar e até executar mudanças no lar. Todos aprovam suas idéias. A tranquilidade está presente nas finanças e nos negócios. Seu amor precisa de mais atenção.

Escorpião – Fase que esta mais intuitivo e com isso conseguirá tirar as pessoas erradas do seu caminho. Facilidade para dialogar com a família. Viva bons momentos com seu amor.

Sagitário – O astral esta favorável para alterar os negócios ou aceitar parceria com Touro ou Libra. Mudanças no lar devem trazer melhor convivência com seu amor. As portas do sucesso estão abertas.

Capricórnio – Você terá facilidade para dialogar com seus familiares e dar apoio a Câncer e Leão. Explore seu lado empreendedor no trabalho. Destaque para o amor, que vem com paixão.

Aquário – Fase que sente e as energias fluírem. Um dos setores mais privilegiados pela influência solar será o profissional e a disciplina a chave do sucesso. Novas experiências no amor.

Peixes – Amplie o trabalho, negócios e realize seus sonhos financeiros. Será fácil conquistar a estima dos que estão ao seu lado. Você transmite segurança e alegria. Proteção no lar.