Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (03)
Quem nasceu nesta data é arrojado, lutador e inteligente
QUEM NASCEU HOJE
Nada será capaz de persuadi-lo a desistir de um objetivo. Apresenta uma forte personalidade, o que chamará atenção das pessoas. É impetuoso quando está no comando. Deve praticar algum tipo de esporte. É arrojado, lutador e inteligente.
ALERTA DO DIA
Os aquarianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham moderação no ambiente de trabalho. Evite gastos que possam desequilibrar seu orçamento. Não queira resolver os problemas com imposições. Amor com ciúmes.
♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)
Dia que as perspectivas astrais desta fase são favoráveis para os assuntos da família. Pode sair para compras domésticas, incluindo objetos de decoração. Organize seu trabalho e conte com apoio. Boa saúde.
♉ TOURO (21/04 a 20/05)
Fase que força e coragem estão em evidência e o sucesso financeiro acontece com facilidade. Positivo para compras, viagens e novos negócios. Pode receber proposta profissional. Amor com ascensão.
♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)
O período é muito oportuno para melhorar seus rendimentos. Você esta livre da fase negativa e pode esperar pelo sucesso e acertos na vida familiar. Seu charme e carinhos garantirão harmonia no amor.
♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)
Você poderá contar com aumento nas finanças, novidades no trabalho e oportunidades nos negócios. Apoio de Escorpião, Leão e Aquário. Forte desejo de realizar mudanças. Amor com apoio e muitos carinhos.
♌ LEÃO (22/07 a 22/08)
A fase astral indica a necessidade de cuidar da saúde, você perde energia, se alimente com equilíbrio e relaxe. Evite compras, viagens, mudanças no trabalho e de atenção a sua família. Equilíbrio no amor.
♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)
O período atual é positivo para contar com apoio e inovar no trabalho. Apenas não exagere nas exigências com sócios, amigos e superiores. Pode contar com atenção da família e do seu amor. Tente na loteria.
♎ LIBRA (23/09 a 22/10)
Dia que estará disposto a iniciar mudanças nos negócios. Surpresas no setor financeiro, além de suporte de sócios e superiores. Poderá contar com apoio da família. Finanças em alta. Amor com paixão.
♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Nesta fase você conseguirá colocar os negócios para funcionar, além de mudanças no trabalho. Sucesso em parcerias ou sociedades. Surpresas da pessoa amada. Pode viajar. Tente na loteria.
♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
O bom aspecto de Vênus e Júpiter na sua nona casa astral confere mais força e criatividade para o setor financeiro e profissional. O melhor será o apoio que recebe da família. Dia de amor, saúde e paz.
♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
A Lua no seu signo traz surpresas para seu lar, a família esta em harmonia e colabora com as finanças. Você vai superar os problemas. Força para trabalhar e ganhar mais. Acertos no amor.
♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
Você esta passando pelo alerta e a Lua desfavorece novas no ações profissionais e financeiras. Dê atenção a sua família, acalme os ânimos e não discuta. Evite críticas no trabalho. Cuide da saúde.
♓ PEIXES (20/02 a 20/03)
Dia que você conseguirá apoio no trabalho e até novos ganhos com seus negócios. Você se sente livre para acertos profissionais. Vem mais dinheiro. Sorte com as amizades e harmonia com seu amor.
As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.