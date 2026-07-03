Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (03)

QUEM NASCEU HOJE

Nada será capaz de persuadi-lo a desistir de um objetivo. Apresenta uma forte personalidade, o que chamará atenção das pessoas. É impetuoso quando está no comando. Deve praticar algum tipo de esporte. É arrojado, lutador e inteligente.

ALERTA DO DIA

Os aquarianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham moderação no ambiente de trabalho. Evite gastos que possam desequilibrar seu orçamento. Não queira resolver os problemas com imposições. Amor com ciúmes.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Dia que as perspectivas astrais desta fase são favoráveis para os assuntos da família. Pode sair para compras domésticas, incluindo objetos de decoração. Organize seu trabalho e conte com apoio. Boa saúde.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Fase que força e coragem estão em evidência e o sucesso financeiro acontece com facilidade. Positivo para compras, viagens e novos negócios. Pode receber proposta profissional. Amor com ascensão.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

O período é muito oportuno para melhorar seus rendimentos. Você esta livre da fase negativa e pode esperar pelo sucesso e acertos na vida familiar. Seu charme e carinhos garantirão harmonia no amor.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Você poderá contar com aumento nas finanças, novidades no trabalho e oportunidades nos negócios. Apoio de Escorpião, Leão e Aquário. Forte desejo de realizar mudanças. Amor com apoio e muitos carinhos.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

A fase astral indica a necessidade de cuidar da saúde, você perde energia, se alimente com equilíbrio e relaxe. Evite compras, viagens, mudanças no trabalho e de atenção a sua família. Equilíbrio no amor.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

O período atual é positivo para contar com apoio e inovar no trabalho. Apenas não exagere nas exigências com sócios, amigos e superiores. Pode contar com atenção da família e do seu amor. Tente na loteria.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Dia que estará disposto a iniciar mudanças nos negócios. Surpresas no setor financeiro, além de suporte de sócios e superiores. Poderá contar com apoio da família. Finanças em alta. Amor com paixão.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Nesta fase você conseguirá colocar os negócios para funcionar, além de mudanças no trabalho. Sucesso em parcerias ou sociedades. Surpresas da pessoa amada. Pode viajar. Tente na loteria.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O bom aspecto de Vênus e Júpiter na sua nona casa astral confere mais força e criatividade para o setor financeiro e profissional. O melhor será o apoio que recebe da família. Dia de amor, saúde e paz.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

A Lua no seu signo traz surpresas para seu lar, a família esta em harmonia e colabora com as finanças. Você vai superar os problemas. Força para trabalhar e ganhar mais. Acertos no amor.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Você esta passando pelo alerta e a Lua desfavorece novas no ações profissionais e financeiras. Dê atenção a sua família, acalme os ânimos e não discuta. Evite críticas no trabalho. Cuide da saúde.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Dia que você conseguirá apoio no trabalho e até novos ganhos com seus negócios. Você se sente livre para acertos profissionais. Vem mais dinheiro. Sorte com as amizades e harmonia com seu amor.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.