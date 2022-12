Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (02)

Da Redação

O dia começa negativo para os nativos de Áries, e a indicação é de rotina

Quem nasceu hoje

Será muito sociável e amável com as pessoas que o cercam. Demonstra muita confiança na sua capacidade e nada o fará desistir de um objetivo. A família é o seu porto seguro. Extrovertido, dinâmico e sincero.

Alerta

Áries – O dia é de alerta, a Lua desfavorece novas ações nos negócios e pede cautela com os gastos. Seja prudente se tiver que viajar. Afaste a ansiedade que pode atrapalhar o relacionamento no amor.

Touro – Fase para concluir trabalhos pendentes e abrir novos caminhos nos negócios. Confie no ritmo financeiro que tende a crescer. Algumas mudanças no lar. Amor correspondido. Conte com Aquário.

Gêmeos – Período para aceitar parcerias e se unir a nativos de Escorpião, Sagitário e Libra. A realização dos seus projetos familiares está favorecida. Boa situação financeira. Amor paciente. Saúde excelente.

Câncer – Você passa por um ótimo período e deve se libertar de pensamentos negativos. Conte com a sorte nos negócios, trabalho e vida familiar. Colaboração do seu amor, que vem com surpresas.

Leão – Fase que deve ser mais rápido nas decisões financeiras e profissionais. Confie na sua capacidade de resolver problemas que incomodam. Mantenha-se ligado. Deixe o amor fluir. Tente na loteria.

Virgem – Dia para resolver problemas da família, apenas evite ser crítico e conte com o progresso e muita harmonia. Você brilha no setor afetivo e pode assumir compromisso. Vem mais dinheiro.

Libra – O seu trabalho esta positivo para uma renovação. Chances de mudar os negócios e ter apoio que busca. Fase de novos amigos, para viagens, compras e braços abertos para o amor.

Escorpião – A Lua favorece início de negócios e trabalho. Dia repleto de bons fluídos. Aceite convites de familiares para encontros festivos. Conseguirá esclarecer alguns problemas da família. Tente na loteria.

Sagitário – O astral no trabalho está elevado, não se preocupe terá o apoio que precisa. Propício para acertar assuntos domésticos. Faça planos para melhorar o amor. O Sol traz saúde, vitalidade e poder.

Capricórnio – Nesta fase o ideal é se movimentar, será melhor do que pensar bobagens. Cuidado com fofocas da família, não crie problemas com Sagitário, Capricórnio e Áries. Evite viagens e acertos afetivos.

Aquário – Período que deve dar atenção aos negócios e sair em busca de renovação no trabalho. Seja rápido, daqui uns dias os astros o desfavorecerá. Encontro amoroso. A sua saúde está boa.

Peixes – A Lua esta no seu signo e você deve desenvolver seu trabalho com sucesso. A dedicação trará equilíbrio financeiro. Compartilhe sua energia com a família e curta mais seu amor.

