Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (01)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os leoninos acordam no alerta, e a rotina deve ser sua aliada durante esta fase negativa

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

Terá facilidade para os trabalhos burocráticos, devido a sua tenacidade. É raro encontrar alguém nascido neste dia preocupado com uma vida social muito intensa. Estão sempre em contato com a família. É intenso, afetivo e orgulhoso.

continua após publicidade .

Alerta

Os leoninos acordam no alerta, e a rotina deve ser sua aliada durante esta fase negativa. Adie negociações, assinatura de documentos ou início de projeto profissional. No amor, cuidado com o excesso de ciúmes. Saúde em baixa.

continua após publicidade .

Áries – A passagem de Vênus na sua terceira casa indica a realização financeira através de sócios, parceiros e até da família. Aceite colaboração, não faça nada sozinho. Compras para o seu lar.

Touro – Você estará mais envolvido com o comércio, novos amigos e vontade de ajudar os outros. Dia especial no trabalho, bom momento para novos negócios e viagens. Vênus estimula a vida afetiva.

Gêmeos – A passagem de Mercúrio e Vênus no seu signo trazem novidades no lar, no trabalho e finanças. Satisfações que prometem lucros com Áries e Aquário. Vá em frente. Amor firme e decidido.

continua após publicidade .

Câncer – Você deve esperar alguns dias para por em prática mudanças no trabalho e negócios. Não conte com o equilíbrio financeiro, evite novos gastos. Amor complicado. Controle a ansiedade.

Leão – Dia de alerta, além da Lua o Sol também pede atenção com novos negócios e a saúde. Lute pelos seus direitos, mas não ultrapasse os limites. Procure ter o máximo de habilidade com assuntos delicados.

continua após publicidade .

Virgem – A vida familiar e o trabalho estão protegidos. Use sua capacidade de resolver problemas financeiros. Você esta no caminho certo para atingir os objetivos. Positivo para viagens, compras e novos negócios.

Libra – Fase que sente que pode realizar negócios, mudar muitas coisas no trabalho além de dar força para à família. A Lua exalta seu charme e ativa seu poder de conquista tanto na profissão como no amor.

Escorpião – Dia para acreditar na sua sorte. Contatos profissionais proveitosos e entrada extra de dinheiro. Fase para compras e viagens. Muita paz no lar e com seu amor. Harmonia em questões familiares.

Sagitário – O dia promete boas mudanças na vida familiar. Pode contar com Touro e Peixes. Apoio e fatos inesperados para melhorar o prestígio profissional. Amor renovado com a pessoa amada.

Capricórnio – O astral continua positivo para iniciar e aceitar parcerias nos negócios. Estará pronto para melhorar o nível profissional. Conte com Áries e Touro. Vênus, traz nova paixão.

Aquário – Fase que terá grandes definições na sua profissão e apoio necessário para levar novos negócios adiante. Satisfação com as condições financeiras, entrada extra de dinheiro. Renovação no amor.

Peixes – A sua força diante dos problemas profissionais será notável. O sucesso continua nos vários setores que atuar. Relações familiares sólidas e felizes. Cuidado com aventuras afetivas. Tente na loteria.

Siga o TNOnline no Google News