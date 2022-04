Da Redação

Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (01)

Quem nasceu hoje

Por ter um espírito empreendedor, alcançará sucesso em trabalhos por conta própria. A garra é uma de suas muitas virtudes. A capacidade de análise é acima da média. Terá uma vida afetiva e familiar estruturada. É audacioso, inteligente e vitorioso.

Alerta

Os arianos continuam no alerta, e a indicação é para ter cuidados redobrados no setor de trabalho. Adie todo tipo de negociação e gastos fora do orçamento. No amor, evite cenas de ciúmes. Saúde com perda de energias.

Áries – Dia de alerta, a Lua pede atenção com sua alimentação, evite o cigarro e bebidas. Não magoe a pessoa amada e dê apoio à família. Cuidado com novos gastos. Momento para ficar na rotina.

Touro – Fase que terá dificuldades de se fazer entender, principalmente com pessoas do trabalho. Sol e Mercúrio, pedem cautela com mudanças no lar. Sua inteligência evitará crises na vida afetiva.

Gêmeos – Conseguirá resolver problemas do trabalho e da família. Mais atencioso encontrará caminhos abertos para negócios e aumento nos ganhos. Conte com ajuda de sócios. Amor firme e decidido.

Câncer – A fase é positiva no trabalho, os problemas se desfazem e você poderá contar com mudanças na profissão. Paz em família. Favorável para compras, viagens e decisões no amor. Tente na loteria.

Leão – Você vive um período de mudanças nos negócios e vê o crescimento financeiro. Apoio de Aquário, Libra e Sagitário. Amizades influentes podem ajudar. Astral tranquilo no amor. Positivo para viagens.

Virgem – A Lua sinaliza apoio profissional. Colaboração de Peixes e Câncer. Clima tranquilo no lar. Confie mais nas suas amizades. Organismo com novas energias. Evite os ciúmes e críticas no amor.

Libra – A influência de Marte e Vênus traz a chance de realizar esperanças nos assuntos da família. Sucesso financeiro. Apoio de Capricórnio e Aquário. Positivo para parcerias. Dê atenção ao seu amor.

Escorpião – Fase que atitudes serenas trarão apoio que necessita para iniciar trabalhos e negócios. Mudanças no lar e entrada extra de dinheiro. Amor vibrante. Tente na loteria. Não abuse na alimentação.

Sagitário – Mercúrio, abre as portas do sucesso profissional com avanço financeiro. Suas ideias serão aceitas. Dê apoio à família, principalmente a Virgem e Áries. Novidades para os apaixonados.

Capricórnio – Marte na sua segunda casa indica facilidade para negociar, acertar seu trabalho e realizar projetos ligados ao lar. Saia para compras, viagens e visitas. Sua sexualidade esta instável.

Aquário – Aproveite este período para iniciar trabalhos, aceitar apoio e até iniciar uma parceria. Não desista de lutar pelo que quer. Boa entrada de dinheiro. Confie mais no seu amor.

Peixes – A fase pede equilíbrio nas finanças. Evite mudanças no trabalho ou negócios. Convém cuidar melhor da saúde. Espere que dia 6 Vênus passará a lhe proteger. Vá devagar no amor.