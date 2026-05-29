Signos: confira seu horóscopo desta sexta (29)

QUEM NASCEU HOJE

Tem uma forte personalidade, o que fará ser um líder em seu meio social. O estudo e cursos de aperfeiçoamento exercem grande influência neste nativo. Será um excelente profissional. É decidido, inteligente e arrojado.

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ALERTA DO DIA

Os escorpianos passam o dia no alerta, a indicação neste período negativo é para manter a rotina. Problemas de última hora podem mexer com seus nervos. Não entre em discussões no trabalho. Evite cenas de ciúmes com seu par afetivo.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

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Um bom dia para novos negócios e mudanças profissionais. Positivo para viagens, compras e ajustes familiares. Esqueça o passado, valorize os contatos atuais. No amor haverá acertos.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

A fase atual is positiva para acertos financeiros e profissionais. Facilidade para negociar com Aquário e Virgem. Renovação na área familiar. Possibilidade de exercer atividades extras. Amor renovado.

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♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

A cada dia que passa você sente as energias se renovarem, o que traz possibilidade de acertar os negócios e vida familiar. A paz, o sucesso e a tranquilidade emocional estão ao seu lado. Amor com sedução.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

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Período que esta mais sensível e deve se afastar de pessoas negativas. Trabalho e negócios com mais exigências. Não perca oportunidades de resolver problemas da família. No amor, seja mais carinhoso.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Um bom dia para resolver assuntos profissionais, seja mais prestativo. Controle a impaciência para acertar os negócios e de mais atenção a sócios ou superiores. A pessoa amada esta exigente, evite discussões.

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♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Dia que pode esperar grandes vitórias na sua vida profissional. Os problemas serão solucionados. Pode contar com a entrada de dinheiro. A família transmite muita segurança. Amor envolvente.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

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A Lua no seu signo, o torna mais amoroso e sensível. Sucesso e tranquilidade profissional. Seus esforços trazem chances de iniciar projetos de negócios e trabalho. Saúde ótima. Colabore com Touro.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você esta passando pelo alerta, a Lua desfavorece novas ações financeiras e profissionais. Cuidado com invejosos. Adie compras, viagens e decisões na área afetiva. Não discuta com a família.

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♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você passa bem o dia e pode sair para compras, viagens e mudanças na área profissional. Procure se programar, amanhã entrará no alerta. Hoje esta bem otimista em relação a vida afetiva e financeira.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

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Apoio da família e acertos de alguns problemas financeiros. O trabalho caminha para a tranquilidade. Com seu amor a responsabilidade da harmonia esta em suas mãos. Problemas com Escorpião e Áries.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

O astral é bem tranquilo, conseguirá passar harmonia a todos, além de mudar e organizar os negócios. Os amigos estarão presentes em suas novas ações. Grande paz na vida familiar. Alegrias com seu amor.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Período que esta disposto a resolver os problemas financeiros. Paciência com pessoas da família, amigos, sócios ou superiores. Não discuta com seu amor. Procure cuidar mais da saúde. Não viaje.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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