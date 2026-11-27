Confira o que os astros reservam para cada signo nesta sexta-feira, segundo a astróloga Dirce Alves

QUEM NASCEU HOJE

Sabe enfrentar as dificuldades da vida como poucos. Deve gastar a energia praticando algum tipo de esporte e atividade ao ar livre. Procure ser objetivo em relação ao seu dinheiro. É companheiro, alegre e inteligente.

ALERTA DO DIA

Os cancerianos passam o dia no alerta, os astros aconselham ficar dentro do orçamento financeiro. Evite discussões com pessoas do seu círculo de trabalho. No amor, procure ser menos exigente e ciumento. Saúde com perda de energia.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Astral positivo no trabalho que caminha para o sucesso. Fase de novas amizades, bons negócios, compras e apoio profissional. Oportunidades de viagens. Você se sente bem para organizar a vida afetiva.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

A fase é de mudanças na vida profissional, vem apoio para organizar os negócios e contar com a entrada extra de dinheiro. Período de progresso, por isso não crie problemas com a família. Amor com paixão.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

A lua no seu signo traz boas energias física e emocionais, você se sente bem para ir em busca do sucesso profissional. Fase de bons negócios, de viagens e parcerias. Amor em paz. A família esta ao seu lado.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Você passa o dia no alerta, e a indicação é para ter calma, evite fazer cobranças a família. A pessoa amada está com ciúmes. Obstáculos com sócios, amigos e no setor doméstico. Cuide da saúde.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Astral positivo no setor profissional e com possibilidade de renovar alguns negócios. Bons contatos comerciais. Alegrias e mais atenção da família. Amor agradável, resolverá antigos problemas. Tente na loteria.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Você recebe a forte influência de Marte, que traz novos negócios e aberturas para o setor de trabalho. A Lua cheia favorece as amizades, diversões e maior envolvimento com a pessoa amada. Saúde excelente.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Vênus seu planeta regente no seu signo abre espaço para o amor, você deve viver uma grande paixão. Novidades no trabalho. Apoio de Touro e Peixes. Colabore com a pessoa amada. Pode viajar. Novos amigos.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você esta pronto para renovar seus negócios e planejar para breve mudanças no setor de trabalho. Procure se descontrair e aceite colaboração da família. Não discute com seu amor. Cuide da saúde.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você sente a forte vibração do Sol no seu signo e deve ter mais dedicação com sua vida pessoal. Analise o que precisa e vá em busca dos seus ideais. Mais energia nos assuntos profissionais. Amor sensual.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Você passa por um período pesado, e deve conter suas exigências profissionais e financeiras. Seja dedicado à sua família. Evite cobranças com seu par afetivo. Saúde precisando de atenção.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Dia que estará mais confiante com o andamento da vida profissional o que traz mais prestígio para os negócios. Vencerá os desafios financeiros. Entusiasmo e emoções no amor. Otimismo com a família.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Fase positiva para resolver os problemas da família. Boas notícias sobre o seu trabalho e finanças. Você reconquistará seu prestígio. Amor sensual e vibrante. Pode visitar os parentes. Saúde boa.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.