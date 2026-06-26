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HORÓSCOPO

Signos: confira seu horóscopo desta sexta (26)

Quem nasceu hoje alcançará destaque no mundo profissional através das próprias forças

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.06.2026, 06:00:00 Editado em 25.06.2026, 11:14:13
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Signos: confira seu horóscopo desta sexta (26)
Autor Os escorpianos ficam no alerta até às 15h42 - Foto: Freepik

QUEM NASCEU HOJE

Alcançará destaque no mundo profissional através das próprias forças. Seu espírito será destemido, pois gosta de aventuras. Conseguirá passar para as pessoas sua energia inesgotável. É maleável, carismático e romântico.

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ALERTA DO DIA

Os escorpianos ficam no alerta até às 15h42, e a rotina deve ser sua aliada enquanto durar este período. Não deixe que nada interfira no trabalho. Após esse horário os cuidados serão dos nativos de Sagitário no trabalho e vida pessoal.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

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Você tem a sensação que conseguirá resolver os problemas domésticos, incluindo negócios imobiliários. Em alta renovação nas finanças. Controle sua impulsividade. Não discuta com Leão. Boas novas no amor.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Você terá um bom dia na área profissional, conseguirá resolver os problemas financeiros e realizar bons negócios. Colaboração de sócios ou superiores. Amor bem equilibrado, acertos de convivência.

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♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Período para solucionar a maior parte dos negócios e acertar antigos problemas. O dia promete ser mais calmo. Colaboração da família no setor profissional. Saúde perfeita. Amor com carinhos.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

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Mercúrio no seu signo, traz novos amigos, bom relacionamento profissional e chances de negócios. As oportunidades financeiras ganham impulso a partir de hoje. Harmonia no lar e acertos afetivos.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

A fase é bem exigente, cuidado com suas reações no trabalho. Uma palavra impulsiva pode prejudica-lo. Contenha-se, inclusive com a família. O ideal é ficar na rotina. Amor com participação.

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♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Dia que deve ir devagar na relação com quem trabalha ou negocia. Releve e viva melhor com a família. Use a diplomacia para conseguir o que deseja. Pratique esporte. Amor com ciúmes.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

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O período reserva alegrias com a família, acertos financeiros e compras domésticas. Boa entrada de dinheiro. O setor profissional tende a crescer. Seu amor vem com muitos carinhos. Renovação das suas energias.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você amanhece no alerta, a Lua estará no seu signo às 15h42. O ideal é adiar compras, negócios e viagens para o período da tarde. Enfrente suas responsabilidades sem receio. Não discuta com seu amor.

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♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O início do dia será tranquilo, mas com o passar das horas você começa a se sentir esgotado, é o seu alerta, que tem início às 15h42. Resolva os problemas da área profissional e das finanças rápido.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

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Você esta de bem com a vida e recebe apoio da família para novos gastos e solução de alguns problemas. Liberte sua vontade de fazer o que dá prazer. Não abuse na alimentação. Amor precisando de apoio.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

O dia reserva boas energias para o seu trabalho e abre espaço para melhorar os ganhos. Vênus, traz acertos na área afetiva. Vá em frente com os negócios da família. Dê apoio à Câncer, Gêmeos e Áries.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Fase positiva para resolver problemas do trabalho, precisará ser mais atencioso e não criar dificuldades. Poderá encontrar pessoas que o irritarão, controle-se. Saúde em ordem. Amor com carinhos.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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