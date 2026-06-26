Signos: confira seu horóscopo desta sexta (26)

QUEM NASCEU HOJE

Alcançará destaque no mundo profissional através das próprias forças. Seu espírito será destemido, pois gosta de aventuras. Conseguirá passar para as pessoas sua energia inesgotável. É maleável, carismático e romântico.

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ALERTA DO DIA

Os escorpianos ficam no alerta até às 15h42, e a rotina deve ser sua aliada enquanto durar este período. Não deixe que nada interfira no trabalho. Após esse horário os cuidados serão dos nativos de Sagitário no trabalho e vida pessoal.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

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Você tem a sensação que conseguirá resolver os problemas domésticos, incluindo negócios imobiliários. Em alta renovação nas finanças. Controle sua impulsividade. Não discuta com Leão. Boas novas no amor.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Você terá um bom dia na área profissional, conseguirá resolver os problemas financeiros e realizar bons negócios. Colaboração de sócios ou superiores. Amor bem equilibrado, acertos de convivência.

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♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Período para solucionar a maior parte dos negócios e acertar antigos problemas. O dia promete ser mais calmo. Colaboração da família no setor profissional. Saúde perfeita. Amor com carinhos.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

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Mercúrio no seu signo, traz novos amigos, bom relacionamento profissional e chances de negócios. As oportunidades financeiras ganham impulso a partir de hoje. Harmonia no lar e acertos afetivos.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

A fase é bem exigente, cuidado com suas reações no trabalho. Uma palavra impulsiva pode prejudica-lo. Contenha-se, inclusive com a família. O ideal é ficar na rotina. Amor com participação.

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♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Dia que deve ir devagar na relação com quem trabalha ou negocia. Releve e viva melhor com a família. Use a diplomacia para conseguir o que deseja. Pratique esporte. Amor com ciúmes.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

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O período reserva alegrias com a família, acertos financeiros e compras domésticas. Boa entrada de dinheiro. O setor profissional tende a crescer. Seu amor vem com muitos carinhos. Renovação das suas energias.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você amanhece no alerta, a Lua estará no seu signo às 15h42. O ideal é adiar compras, negócios e viagens para o período da tarde. Enfrente suas responsabilidades sem receio. Não discuta com seu amor.

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♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O início do dia será tranquilo, mas com o passar das horas você começa a se sentir esgotado, é o seu alerta, que tem início às 15h42. Resolva os problemas da área profissional e das finanças rápido.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

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Você esta de bem com a vida e recebe apoio da família para novos gastos e solução de alguns problemas. Liberte sua vontade de fazer o que dá prazer. Não abuse na alimentação. Amor precisando de apoio.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

O dia reserva boas energias para o seu trabalho e abre espaço para melhorar os ganhos. Vênus, traz acertos na área afetiva. Vá em frente com os negócios da família. Dê apoio à Câncer, Gêmeos e Áries.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Fase positiva para resolver problemas do trabalho, precisará ser mais atencioso e não criar dificuldades. Poderá encontrar pessoas que o irritarão, controle-se. Saúde em ordem. Amor com carinhos.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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