Signos: confira seu horóscopo desta sexta (22)

QUEM NASCEU HOJE

É capaz de levar adiante qualquer tipo de projeto pessoal. O seu poder de comunicação fará com que se destaque no mundo profissional. A vida em família exercerá grande influência em sua vida. Vigoroso, entusiasta e companheiro.

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ALERTA DO DIA

Os nativos de Leão passam o dia no alerta, e a indicação é de rotina. Adie as mudanças que pretende fazer no trabalho. Cuidados com gastos fora do orçamento. Dê atenção à saúde que perde energia. No amor, evite cenas de ciúmes.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

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Fase que, quanto maior for sua identificação com o trabalho, mais chances de progresso terá. Resolverá a maior parte dos negócios da família. Seja amável com Câncer e Leão. Amor bem colocado.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Sol e Mercúrio na sua segunda casa, colocam sua alegria lá em cima. Positivo para compras, viagens e mudanças na área de trabalho. O sucesso esta em suas mãos. Viva intensamente o amor. Saúde equilibrada.

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♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Período que terá chances para acertar, mudar e renovar seu trabalho. Invista em seus empreendimentos. Aceite apoio de Escorpião e Sagitário. Positivo para quem é funcionário. Amor vibrante. Boa saúde.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

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Nesta fase não deve passar dos limites nos gastos e exigências no trabalho. Apesar de Vênus estar no seu signo, deve aprender a esperar a hora certa para tudo se acomodar. Não discuta com seu amor.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Você passa pelo alerta, a Lua desfavorece novas ações no trabalho e negócios. O ideal é ficar na rotina, não peça apoio da família. Cuidado para não exagerar nas cobranças com sócios ou parentes.

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♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Fase que pode ativar a vida profissional e social. Afaste a carência afetiva e faça uma reflexão sobre seus sentimentos. Positivo para compras, encontro de negócios e para dar mais apoio à família.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

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Você sente que tudo caminha de uma forma positiva no lar, trabalho e no amor. Sol e Mercúrio na sua positiva nona casa, são os responsáveis pelo seu sucesso. Acredite na sua força interior. Amor em dose dupla.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Dia que esta mais confiante nos seus projetos e sente que a conquista dos objetivos profissionais ficam mais fáceis. Seus esforços rendem o dinheiro que necessita. Conte com a família. Vênus traz amor.

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♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Fase que trabalho e finanças estão fortalecidos. Surpresas agradáveis no lar. Terá solução de um antigo problema. Positivo para compras, viagens e decisões familiares. Você estará dinâmico.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

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Saturno, na sua quarta casa indica mudanças na família. Positivo para viagens, compras e alterações nas coisas do coração. Confie na sua força em busca da tranquilidade financeira. Estímulos no amor.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Dia que recebe apoio na área de trabalho e conseguirá conquistar o equilíbrio profissional. Você esta bem com a família que da suporte as mudanças que quer fazer em seu lar. Apoio do seu amor.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Você esta pronto a cuidar mais da saúde e sente vontade de colaborar com a família. Positivo para compras domésticas e acertar a vida profissional. Nada de se isolar, saia da rotina, aceite convites.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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