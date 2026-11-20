Confira o que os astros reservam para cada signo nesta sexta-feira, segundo a astróloga Dirce Alves

QUEM NASCEU HOJE

Tem sempre uma idéia para ser colocada em uso. Procura o caminho do sucesso, pois sabe que tem competência para se sobressair na carreira que escolher. Normalmente é o líder em sua comunidade. Persuasivo, com senso crítico e objetivo.

ALERTA DO DIA

Os arianos acordam no alerta, e o mais indicado neste período é a rotina profissional e pessoal. Procure analisar seus gastos para não entrar no vermelho. Viagens e mudanças devem ser adiadas. No amor, procure ter paciência.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Dia de alerta, poderá enfrentar problemas no trabalho. Não mude sua vida financeira. Risco de indisposição no ambiente profissional. Procure entender melhor a pessoa amada. Não saia da rotina.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Você esta num ritmo para ter novos ganhos no trabalho. Pode negociar a vontade, realizar viagens e compras de uso pessoal. O dia será agitado e a vida familiar traz boas mudanças. Amor compaixão.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Nesta fase você pode apostar no seu poder de comunicação. O trabalho deve render o dobro, vem novidades financeiras. Clima de sedução com seu amor. Vênus traz solução de antigos problemas.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Dia positivo para decisões ligadas aos seus negócios e trabalho. Novidades na área financeira. Astral de harmonia e definição na vida afetiva. Proteção da família. Pode viajar. Tente em jogos.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Período para voltar sua atenção em resolver os problemas financeiros da família. Suas ideias serão bem recebidas. Novidades devem trazer sucesso, bons negócios e entrada de dinheiro. Amor com carinho.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Dia que você se sente seguro em relação a vida profissional. As finanças começam a se estabilizar. Evite somente se desentender com Áries e Leão. Satisfação com a relacionamento afetivo.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Uma fase tranquila no trabalho e setor financeiro. Lembre-se que seus esforços em dar atenção a pessoa amada será o ponto chave da harmonia com sua família. Não abuse na alimentação.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você esta bem em termos astrológicos, mas deve entender que Vênus continua na sua desfavorável 12 casa astral até o dia 5 de dezembro. Amor e dinheiro precisam de atenção. Cuide da ansiedade.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Sua missão nesta fase será ter paciência com a família e com os problemas domésticos. Não permita que amigos ou parente interfiram nos seus negócios. O amor está firme. Fique na rotina nos gastos.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Poderá contar com apoio da família em termos financeiros. Positivo para compras, acertos dos empreendimentos e mudanças no trabalho. No amor, conseguirá equilibrar o ciúmes da pessoa amada.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Os astros garantem um dia de progresso e equilíbrio no setor profissional. Seus esforços em acertar os problemas trarão apoio de sócios, superiores e colegas de trabalho. Amor com carisma.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Você está livre do alerta, e poderá ter ganhos inesperados. Positivo para compras pessoais e organizar uma viagem. Satisfação com a família e resolução de problemas domésticos. Amor com emoções.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.