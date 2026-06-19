Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Revista UAU!

publicidade
HORÓSCOPO

Signos: confira seu horóscopo desta sexta (19)

Quem nasceu hoje tem um forte magnetismo, e com isso atrairá a atenção das pessoas à sua volta

Escrito por Da Redação
Publicado em 19.06.2026, 06:00:00 Editado em 18.06.2026, 10:44:08
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Signos: confira seu horóscopo desta sexta (19)
Autor Os leoninos ficam no alerta até às 11h38 - Foto: Freepik

QUEM NASCEU HOJE

Tem um forte magnetismo, e com isso atrairá a atenção das pessoas à sua volta. Conseguirá boas e duradouras amizades. O raciocínio rápido é um dos pontos fortes deste nativo. As viagens serão constantes. É encantador, aventureiro e talentoso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

ALERTA DO DIA

Os leoninos ficam no alerta até às 11h38, e a rotina é indicada durante este período negativo. Adie todo tipo de negociação. Após esse horário os cuidados serão dos virginianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As influências astrais são animadoras para o trabalho rotineiro, mas há chances de iniciar novos negócios e, aceitar apoio de Aquário e Libra. A família dá mais atenção. Harmonia com seu amor. Tente na loteria.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Fase importante para achar a solução de projetos ligados à família. Positivo para compras domésticas, negócios imobiliários e parcerias comerciais. Sorte no trabalho, que traz segurança. Amor com vitórias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Você terá novas oportunidades de melhorar os ganhos com apoio no trabalho, incluindo sócios e até funcionários. Entrada extra de dinheiro. No amor seja menos impaciente e ciumento. Dê apoio à Leão.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Avalie seus relacionamentos profissionais e poderá contar com a colaboração para acertar os problemas. Encontrará a solução para as finanças. O amor vem com decisões. Proteção de Escorpião e Libra.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Você ainda acorda no alerta, a Lua estará no seu signo às 11h38. Portanto deixe as decisões financeiras e familiares para o período da tarde. Vênus, traz boas energias para seu relacionamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

O dia começa com boas energias, mas com o passar das horas começará a sentir uma certa ansiedade, é influência do alerta que inicia às 11h38. Evite impor seus pontos de vista. Cuide da saúde.

LIBRA (23/09 a 22/10)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fase que deve ter menos sonhos e mais ação tanto no trabalho, como no lar. A vida afetiva pode ter grandes transformações, vem amor equilibrado e ideal. Positivo para viagens, compras e visitas. Saúde perfeita.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você terá chances de mostrar seu potencial no trabalho e negócios, trazendo o equilíbrio financeiro esperado. É hora de ganhar mais e aceitar apoio em parcerias. Mudanças positivas no amor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Vênus que rege o amor, esta justamente na sua positiva nona casa astral, trazendo oportunidades de conquistar o que deseja no amor e finanças. A família colabora com as mudanças no lar. Trabalho com sucesso.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dia que precisa ser mais prestativo no trabalho e negócios. Suas exigências só trarão problemas. Lute pelos interesses da família. Não complique o setor afetivo, entenda melhor seu amor. Saúde neutra.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

A sua dedicação no trabalho pode render resultados compensadores a curto prazo. Pode encarar novas tarefas. Siga sua intuição na vida familiar e aceite apoio de parentes. Emoções fortes no amor.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Você terá chances de melhorar os negócios e conquistar o apoio da família. O progresso esta em suas mãos, vá em frente com as mudanças que pretende realizar. Dê apoio ao seu amor, livre-se da ansiedade.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

📲Clique aqui para entrar no nosso canal do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
autoconhecimento Dicas de Vida HORÓSCOPO previsões astrológicas relacionamentos signos do zodíaco
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Revista UAU!

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV