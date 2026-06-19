Signos: confira seu horóscopo desta sexta (19)
Quem nasceu hoje tem um forte magnetismo, e com isso atrairá a atenção das pessoas à sua volta
QUEM NASCEU HOJE
Tem um forte magnetismo, e com isso atrairá a atenção das pessoas à sua volta. Conseguirá boas e duradouras amizades. O raciocínio rápido é um dos pontos fortes deste nativo. As viagens serão constantes. É encantador, aventureiro e talentoso.
ALERTA DO DIA
Os leoninos ficam no alerta até às 11h38, e a rotina é indicada durante este período negativo. Adie todo tipo de negociação. Após esse horário os cuidados serão dos virginianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.
♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)
As influências astrais são animadoras para o trabalho rotineiro, mas há chances de iniciar novos negócios e, aceitar apoio de Aquário e Libra. A família dá mais atenção. Harmonia com seu amor. Tente na loteria.
♉ TOURO (21/04 a 20/05)
Fase importante para achar a solução de projetos ligados à família. Positivo para compras domésticas, negócios imobiliários e parcerias comerciais. Sorte no trabalho, que traz segurança. Amor com vitórias.
♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)
Você terá novas oportunidades de melhorar os ganhos com apoio no trabalho, incluindo sócios e até funcionários. Entrada extra de dinheiro. No amor seja menos impaciente e ciumento. Dê apoio à Leão.
♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)
Avalie seus relacionamentos profissionais e poderá contar com a colaboração para acertar os problemas. Encontrará a solução para as finanças. O amor vem com decisões. Proteção de Escorpião e Libra.
♌ LEÃO (22/07 a 22/08)
Você ainda acorda no alerta, a Lua estará no seu signo às 11h38. Portanto deixe as decisões financeiras e familiares para o período da tarde. Vênus, traz boas energias para seu relacionamento.
♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)
O dia começa com boas energias, mas com o passar das horas começará a sentir uma certa ansiedade, é influência do alerta que inicia às 11h38. Evite impor seus pontos de vista. Cuide da saúde.
♎ LIBRA (23/09 a 22/10)
Fase que deve ter menos sonhos e mais ação tanto no trabalho, como no lar. A vida afetiva pode ter grandes transformações, vem amor equilibrado e ideal. Positivo para viagens, compras e visitas. Saúde perfeita.
♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Você terá chances de mostrar seu potencial no trabalho e negócios, trazendo o equilíbrio financeiro esperado. É hora de ganhar mais e aceitar apoio em parcerias. Mudanças positivas no amor.
♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Vênus que rege o amor, esta justamente na sua positiva nona casa astral, trazendo oportunidades de conquistar o que deseja no amor e finanças. A família colabora com as mudanças no lar. Trabalho com sucesso.
♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
Dia que precisa ser mais prestativo no trabalho e negócios. Suas exigências só trarão problemas. Lute pelos interesses da família. Não complique o setor afetivo, entenda melhor seu amor. Saúde neutra.
♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
A sua dedicação no trabalho pode render resultados compensadores a curto prazo. Pode encarar novas tarefas. Siga sua intuição na vida familiar e aceite apoio de parentes. Emoções fortes no amor.
♓ PEIXES (20/02 a 20/03)
Você terá chances de melhorar os negócios e conquistar o apoio da família. O progresso esta em suas mãos, vá em frente com as mudanças que pretende realizar. Dê apoio ao seu amor, livre-se da ansiedade.
As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.
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