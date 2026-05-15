Signos: confira seu horóscopo desta sexta (15)

QUEM NASCEU HOJE

É uma pessoa ativa, por isso está sempre em busca de um novo objetivo que o estimule profissionalmente. O sucesso para este nativo é uma questão de tempo, e nunca desistirá de um sonho até alcançá-lo. Firme, audacioso e competente.

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ALERTA DO DIA

Os taurinos passam o dia no alerta, e a rotina é indicada durante este período negativo. Deixe o trabalho como esta e não corra riscos financeiros. No amor, procure dar espaço para seu par afetivo. Saúde em leve baixa.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

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A Lua no seu signo deixam seu humor estável. Fuja da rotina, pode negociar, ir às compras domésticas e resolver assuntos do trabalho. As finanças estão em fase de equilíbrio. Amor tranquilo. Saúde perfeita.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

O dia será no alerta, a Lua o desfavorece e o ideal é evitar viagens, novos gastos e mudanças no trabalho. Sinais de contratempos no lar. Planeje os próximos passos, vá devagar até a saída deste período.

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♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

A fase atual pede cuidados especiais com os negócios, evite qualquer tipo de mudança profissional ou familiar. Vênus no seu signo passa uma boa energia para vida afetiva. Vá com calma, cuide da saúde.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

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Período que deve reforçar seu bom humor e dar apoio no trabalho. As finanças estão em fase de espera. Procure confiar nos seus objetivos e não saia do ritmo normal. Amor precisando de compreensão.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Ótimo período para negociar, viajar e resolver os problemas da área doméstica. Encanto pessoal em evidência, o que deve melhorar o relacionamento profissional e afetivo. Mudanças no trabalho.

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♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Você passa por um bom período, mas não deve abusar das suas forças. Evite críticas e exigências no trabalho. Não crie problemas com seu amor. Pode viajar e sair para compras para o lar.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

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Dia que terá novidades na vida familiar, procure colaborar com todos. Algumas mudanças domésticas, que não serão do seu gosto, por isso seja mais participativo. Vênus, equilibra o amor. Boa saúde no geral.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Fase que deve buscar e aceitar apoio em sua área doméstica. Seja mais participativo na vida dos parentes. Vigie de perto sua saúde. O trabalho vem com sucesso e suporte. Maré alta no amor.

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♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você tem a seu dispor todas chances que quiser para acertar o trabalho, negócios e usufruir de todo o sucesso. Apoio para iniciar novos projetos financeiros e acertar a vida familiar. Amor com paixão.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

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Dia para resolver os problemas e assuntos financeiros da família. Boa fase para exercer novas atividade comerciais. Seja mais participativo com Virgem e Câncer. Organize o setor amoroso.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

A sua inteligência ajudará em situações mais delicadas, conseguirá dar um jeito em tudo. O dia traz equilíbrio com a família, você passa harmonia aos seus parentes. Emoções a valer. Amor com inspiração.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

A sua grande força de vontade trará o equilíbrio financeiro. Relaxe os nervos e aproveite para resolver os problemas do trabalho. Satisfação ao receber apoio da família. Saúde ótima. Amor feliz.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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