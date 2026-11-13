Signos: confira seu horóscopo desta sexta (13)
Confira o que os astros reservam para cada signo nesta sexta-feira, segundo a astróloga Dirce Alves
QUEM NASCEU HOJE
Entrega-se por completo ao que esta fazendo. Como tem muita energia, está sempre atrás de novos objetivos profissionais e pessoais. As viagens e lugares exóticos exercerão grande influência neste nativo. É atraente, companheiro e vigoroso.
ALERTA DO DIA
Os nativos de Capricórnio passam o dia no alerta, e os astros aconselham manter a calma diante de problemas no trabalho. Não discuta ou queira impor suas vontades ao seu par afetivo e família. Dê atenção a saúde que esta em baixa.
♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)
Dia que estará com ótimas idéias nos negócios, trazendo melhoras para o setor profissional. Mergulhe fundo nos seus projetos e espere boa entrada de dinheiro. Vênus traz paixão. Redobre atenção com a família.
♉ TOURO (21/04 a 20/05)
Fase de mais negócios e início de projetos financeiro. Finalmente sua criatividade será valorizada. Harmonia com sócios, amigos e superiores. Amor com sensualidade e carinhos. A família precisa de atenção.
♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)
Fase que aumenta sua responsabilidade na área financeira. O trabalho em equipe trará bons resultados. Colabore com a família. Conte com Libra, Escorpião e Peixes. Estabilidade no amor.
♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)
O período traz oportunidades de melhorar o trabalho e conquistar a tão sonhada estabilidade. Conte com quem negocia. Evite o pessimismo, não terá interferência nas finanças. O amor, vem com paixão.
♌ LEÃO (22/07 a 22/08)
Você não tem do que se queixar, pelo contrário é só aproveitar. Trabalho em alto astral. Descontração para negociar. Pode contar com amigos, sócios e da família. Pode assumir novo compromisso no amor.
♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)
Período que deve aproveitar para organizar o trabalho, mudanças nos negócios e até compras. Terá apoio para alcançar a estabilidade financeira. No amor, tome coragem e declare o que vai no seu coração.
♎ LIBRA (23/09 a 22/10)
Você passa por um bom período, Vênus no seu signo e Mercúrio na sua casa das finanças e do trabalho trazem excelentes negócios. Sucesso envolvendo sócios, amigos e familiares. Amor em alto astral.
♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Dia que precisará organizar a vida afetiva, não crie problemas, já que Vênus o planeta do amor, o desfavorece. Vá devagar com os gastos e não assuma compromisso afetivo. Cuidado com as mágoas.
♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
A fase é desfavorável e você deve ter discrição no trabalho. Não crie problemas com pessoas com quem negocia. Poderá sofrer interferências de sócios, superiores e de familiares, tenha paciência.
♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
Você esta passando pelo alerta, o que indica dificuldades com a família. O trabalho pode sofrer interferências, por isso fique na rotina. Cuidado com perdas financeiras. Evite criar impasses com seu amor.
♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
Dia para acertar dificuldades no setor doméstico. Conseguirá a solução para assunto financeiro. O setor de trabalho vem com novidades. Colabore com Câncer e Touro. Favorável para compras.
♓ PEIXES (20/02 a 20/03)
Você passar por um bom período e não deve depender de ninguém, faça sua parte no trabalho e negócios. Vá em busca do sucesso. Novidades na vida afetiva, seu coração recebe carinhos e muito amor.
As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.