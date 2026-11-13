Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Revista UAU!
publicidade
HORÓSCOPO

Signos: confira seu horóscopo desta sexta (13)

Confira o que os astros reservam para cada signo nesta sexta-feira, segundo a astróloga Dirce Alves

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Signos: confira seu horóscopo desta sexta (13)
Autor Os nativos de Capricórnio passam o dia no alerta, e os astros aconselham manter a calma diante de problemas no trabalho - Foto: Divulgação/Magnific

QUEM NASCEU HOJE

Entrega-se por completo ao que esta fazendo. Como tem muita energia, está sempre atrás de novos objetivos profissionais e pessoais. As viagens e lugares exóticos exercerão grande influência neste nativo. É atraente, companheiro e vigoroso.

ALERTA DO DIA

Os nativos de Capricórnio passam o dia no alerta, e os astros aconselham manter a calma diante de problemas no trabalho. Não discuta ou queira impor suas vontades ao seu par afetivo e família. Dê atenção a saúde que esta em baixa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Dia que estará com ótimas idéias nos negócios, trazendo melhoras para o setor profissional. Mergulhe fundo nos seus projetos e espere boa entrada de dinheiro. Vênus traz paixão. Redobre atenção com a família.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Fase de mais negócios e início de projetos financeiro. Finalmente sua criatividade será valorizada. Harmonia com sócios, amigos e superiores. Amor com sensualidade e carinhos. A família precisa de atenção.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Fase que aumenta sua responsabilidade na área financeira. O trabalho em equipe trará bons resultados. Colabore com a família. Conte com Libra, Escorpião e Peixes. Estabilidade no amor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

O período traz oportunidades de melhorar o trabalho e conquistar a tão sonhada estabilidade. Conte com quem negocia. Evite o pessimismo, não terá interferência nas finanças. O amor, vem com paixão.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Você não tem do que se queixar, pelo contrário é só aproveitar. Trabalho em alto astral. Descontração para negociar. Pode contar com amigos, sócios e da família. Pode assumir novo compromisso no amor.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Período que deve aproveitar para organizar o trabalho, mudanças nos negócios e até compras. Terá apoio para alcançar a estabilidade financeira. No amor, tome coragem e declare o que vai no seu coração.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Você passa por um bom período, Vênus no seu signo e Mercúrio na sua casa das finanças e do trabalho trazem excelentes negócios. Sucesso envolvendo sócios, amigos e familiares. Amor em alto astral.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Dia que precisará organizar a vida afetiva, não crie problemas, já que Vênus o planeta do amor, o desfavorece. Vá devagar com os gastos e não assuma compromisso afetivo. Cuidado com as mágoas.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

A fase é desfavorável e você deve ter discrição no trabalho. Não crie problemas com pessoas com quem negocia. Poderá sofrer interferências de sócios, superiores e de familiares, tenha paciência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Você esta passando pelo alerta, o que indica dificuldades com a família. O trabalho pode sofrer interferências, por isso fique na rotina. Cuidado com perdas financeiras. Evite criar impasses com seu amor.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Dia para acertar dificuldades no setor doméstico. Conseguirá a solução para assunto financeiro. O setor de trabalho vem com novidades. Colabore com Câncer e Touro. Favorável para compras.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Você passar por um bom período e não deve depender de ninguém, faça sua parte no trabalho e negócios. Vá em busca do sucesso. Novidades na vida afetiva, seu coração recebe carinhos e muito amor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
astrologia HORÓSCOPO PREVISÕES programa de rádio signos
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Revista UAU!

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV