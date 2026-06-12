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HORÓSCOPO

Signos: confira seu horóscopo desta sexta (12)

Quem nasceu hoje alcançará postos de destaque na vida profissional. A criatividade é uma de suas maiores qualidades

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.06.2026, 06:00:00 Editado em 11.06.2026, 11:10:57
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Signos: confira seu horóscopo desta sexta (12)
Autor Os nativos de Touro passam dia no alerta - Foto: Freepik

QUEM NASCEU HOJE

Alcançará postos de destaque na vida profissional. A criatividade é uma de suas maiores qualidades. Tem um bom coração e esta sempre ajudando os mais necessitados. Empreendedor, ousado e de bom gosto.

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ALERTA DO DIA

Os nativos de Touro passam dia no alerta até, e os astros recomendam rotina no trabalho, adie as mudanças neste setor. Cuidado com negociações financeiras, você pode sair perdendo. Não discuta com seu par afetivo. Saúde neutra.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

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A Lua no seu signo ao lado de Netuno e Saturno, mostram ótimas oportunidades na vida profissional. Pode contar com apoio no trabalho. A vida amorosa traz excelentes emoções.

TOURO (21/04 a 20/05)

Você esta passando pelo alerta e deve ficar na rotina, adie viagens, compras e compromissos financeiros. Não abra margem para discutir com seu par afetivo ou com a família.

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♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Seus planos profissionais e financeiros tem tudo para dar certo. Estará mais prestativo com as pessoas do trabalho. Espere por apoio na vida familiar. No amor vencerá todos os problemas.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

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Período até bem tranquilo, mesmo com o Sol na sua desfavorável 12ª casa. Vencerá a maior parte dos problemas. Altos e baixos na relação com quem ama. Não se deixe abater. Cuide da saúde.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Você terá um bom fim de semana e, pode aceitar convite de familiares para uma pequena viagem ou festa. Comece a organizar o setor profissional, dia 21, entrará numa fase negativa. Amor com ciúmes.

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♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Dia que seu entusiasmo esta em alta no trabalho, negócios ou parcerias. Momento para mudar seu visual, curta mais a vida. O relacionamento familiar esta bem tranquilo. Felicidade no amor.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

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Dia que terá oportunidade de ampliar seus horizontes profissionais. Bons acordos financeiros e apoio que necessita para acertar problemas da família. O seu caminho afetivo esta em harmonia. Pode viajar.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O trabalho esta bem encaminhado e logo terá boas e novas mudanças nos negócios. O amor vem com equilíbrio. Conte com Gêmeos e Peixes. Cuide da saúde, não abuse de alimentos e bebidas.

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♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Dia positivo no trabalho, vida familiar e nos negócios. Em alta viagens e convite de amigos para o fim de semana. Boa comunicação e proteção espiritual. O amor esta perfeito. Tente na loteria.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

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Você tem um fim de semana para colaborar, cuidar da família e resolver problemas domésticos. Seja mais amoroso e se precisar saia para visitas e encontro de parentes. Grande cumplicidade no amor.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Período que se sente mais tranquilo e muito feliz, pode aceitar convites de parentes para o fim de semana. Estará receptivo, incluindo com pessoas do seu trabalho ou quem negocia. Amor total.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Dia para resolver problemas da família e até pensar em compra, venda ou reforma do seu imóvel. O ideal é relaxar e convidar parentes para estarem com você, vibre com a Copa do Mundo. Amor sedutor.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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