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HORÓSCOPO

Signos: confira seu horóscopo desta sexta (08)

Quem nasceu hoje terá facilidade para trabalhar com o público em geral

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.05.2026, 06:00:00 Editado em 07.05.2026, 13:38:10
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Signos: confira seu horóscopo desta sexta (08)
Autor Os aquarianos passam o dia no alerta - Foto: Freepik

QUEM NASCEU HOJE

Terá facilidade para trabalhar com o público em geral. A mente rápida dará a você as qualidades de uma pessoa inteligente e com grande poder de análise. É muito atraente, o que fará se destacar no mundo social. Corajoso, intenso e vigoroso.

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ALERTA DO DIA

Os aquarianos passam o dia no alerta, e o mais indicado nesta fase é ter cuidados especiais no trabalho e vida pessoal. Fique dentro do orçamento, evite gastos em supérfluos. Contenha seu ímpeto e não discuta com seu par afetivo e família.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

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Fase que pode contar Marte seu planeta regente para negociar, viajar e sair para compras. Tudo sairá como quer e deseja. A comunicação será importante para manter o sucesso financeiro. Vem muito amor.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Período para novas realizações profissionais e financeiras. Atividades em equipe vão iluminar os ganhos. Apenas não perca a paciência em assuntos de rotina. Mantenha a comunicação com seu amor.

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♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Você já sentiu que deve ficar um pouco mais na rotina. O ideal é não passar dos limites nos negócios e na vida afetiva. Não crie problemas ou faça exigências no trabalho.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

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O ideal é investir suas forças e não criar desavenças com a família. Respire fundo e não faça cobranças ao seu par afetivo. O melhor é contar com sua energia positiva e ser mais amoroso com todos.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

O clima promete ser de aconchego com a família e seu amor. Saiba usufruir e não se sinta infeliz. Será você a pessoa responsável pela harmonia e equilíbrio com todos. Finanças em alto astral.

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VIRGEM (23/08 a 22/09)

Dia que pode sair para compras de uso pessoal e até para pequenas viagens. O trabalho, negócios e finanças caminham para o sucesso. Você esta bem com a família. Sucesso no amor.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

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Período que deve dar atenção a família que esta precisando de mais apoio. Evite forçar a barra com as pessoas com quem trabalha ou negocia. Dia difícil com o seu amor. Saiba relevar os problemas e viva melhor.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Sorte para alcançar seus objetivos nos negócios. O trabalho esta difícil, mas conseguirá o apoio que necessita. As finanças tendem a se estabilizar. Conte com Capricórnio e Touro. Amor com carinhos.

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♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

A sua sensação será de tranquilidade em relação aos negócios e trabalho. Amizades e finanças recebem impulso dos astros. Positivo para compras, viagens e festas. Amor com paixão total.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

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A Lua no seu signo traz um bom dia no trabalho. Você se harmoniza com a família e tem mais atenção dos amigos. Pessoas próximas se entusiasmam com suas ideias. Amor com inspiração.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Você passa o dia no alerta e deve ficar na rotina. Sua intuição deve prevalecer para evitar discussões com a família e se possível não dê palpites no lar. Seu amor estará arredio. Não viaje. Cuide da saúde.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

A estabilidade emocional será responsável pela harmonia no trabalho. Você se sente preparado para resolver os problemas financeiros. Paixão por Gêmeos e Câncer. Terá um bom dia, saia da rotina.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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