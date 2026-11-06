Signos: confira seu horóscopo desta sexta (06)
Confira o que os astros reservam para cada signo nesta sexta-feira, segundo a astróloga Dirce Alves
QUEM NASCEU HOJE
Tem uma forte personalidade, o que fará ser um líder em seu meio social. O estudo e cursos de aperfeiçoamento exercem grande influência neste nativo. Será um excelente profissional. É decidido, inteligente e arrojado.
ALERTA DO DIA
Os nativos de Libra passam o dia no alerta, e a rotina é indicada durante este período. Deixe o trabalho como esta. Gastos somente de primeira necessidade. No amor, cuidado com o ciúmes exagerados. Saúde em baixa. Viagens neutras.
♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)
Fase para resolver a maior parte dos problemas do trabalho, da sua casa e da saúde. Você esta bem e conseguirá expressar tudo o que esta sentindo. Vênus em Libra traz mais paixão. Equilibre seu organismo.
♉ TOURO (21/04 a 20/05)
Fase que seu maior desafio será ser rápido nas decisões do trabalho. Apoio para mudanças e crescimento financeiro. O seu lado amoroso trará a segurança que necessita. Colabore com a família.
♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)
Dia para resolver os problemas da família, pode sair para compras domésticas e negócios imobiliários. Valorize a presença dos amigos, sócios e superiores. O amor vem com toda força, Vênus traz paixão.
♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)
Um bom período para renovar seus negócios e mudar o ritmo do trabalho, vem novos projetos. Procure estar abertos aos ajustes na área financeira e familiar Amor precisando de atenção.
♌ LEÃO (22/07 a 22/08)
Colaboração no trabalho, seja determinado e use sua força para realizar as mudanças na vida profissional. Conte com seu amor. Dê apoio a família. Você recupera as energias e tem de volta a saúde.
♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)
A Lua no seu signo fortalece os empreendimentos e as mudanças que quer realizar no trabalho. No campo afetivo, há sinais de forte atração por pessoa mais velha. Saúde perfeita. Novos amigos.
♎ LIBRA (23/09 a 22/10)
O seu dia será no alerta, evite discutir ou criar problemas com a família. Adie viagens, compras, novos gastos e mudanças na vida profissional. O amor, esta bem colocado pela presença de Vênus no seu signo.
♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Período que você deve ser mais atencioso no setor de trabalho. Planeje seus negócios, vida familiar, viagens e compras, mas não exagere, já que Mercúrio e Vênus não o favorecem. Cuide da saúde.
♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
A fase é bem exigente, o Sol só estará no seu signo no dia 22, até lá rotina e paciência. Planeje seu trabalho, negócios, mas não realize nenhum tipo de mudança. Finança e lar estão neutros hoje.
♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
Você passa por uma fase tranquila no setor profissional e financeiro. Novas oportunidades de negociar, organizar seu trabalho e contar com o sucesso. Alegrias com seu amor. Organismo com energia.
♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
Neste período você pode planejar mudanças no seu lar e contar com apoio da família. Aproveite para sair da rotina, pode aceitar convites de amigos e parentes. Você sente a saúde e o amor vibrando.
♓ PEIXES (20/02 a 20/03)
Dia que não terá dificuldades em relação as mudanças que pretende realizar no trabalho e negócios. Conte com a entrada extra de dinheiro. Apoio da família. No amor, não reprima seus desejos. Saúde perfeita.
As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.