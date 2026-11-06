Signos: confira seu horóscopo desta sexta (06)

Confira o que os astros reservam para cada signo nesta sexta-feira, segundo a astróloga Dirce Alves

QUEM NASCEU HOJE

Tem uma forte personalidade, o que fará ser um líder em seu meio social. O estudo e cursos de aperfeiçoamento exercem grande influência neste nativo. Será um excelente profissional. É decidido, inteligente e arrojado.

ALERTA DO DIA

Os nativos de Libra passam o dia no alerta, e a rotina é indicada durante este período. Deixe o trabalho como esta. Gastos somente de primeira necessidade. No amor, cuidado com o ciúmes exagerados. Saúde em baixa. Viagens neutras.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Fase para resolver a maior parte dos problemas do trabalho, da sua casa e da saúde. Você esta bem e conseguirá expressar tudo o que esta sentindo. Vênus em Libra traz mais paixão. Equilibre seu organismo.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Fase que seu maior desafio será ser rápido nas decisões do trabalho. Apoio para mudanças e crescimento financeiro. O seu lado amoroso trará a segurança que necessita. Colabore com a família.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Dia para resolver os problemas da família, pode sair para compras domésticas e negócios imobiliários. Valorize a presença dos amigos, sócios e superiores. O amor vem com toda força, Vênus traz paixão.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Um bom período para renovar seus negócios e mudar o ritmo do trabalho, vem novos projetos. Procure estar abertos aos ajustes na área financeira e familiar Amor precisando de atenção.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Colaboração no trabalho, seja determinado e use sua força para realizar as mudanças na vida profissional. Conte com seu amor. Dê apoio a família. Você recupera as energias e tem de volta a saúde.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

A Lua no seu signo fortalece os empreendimentos e as mudanças que quer realizar no trabalho. No campo afetivo, há sinais de forte atração por pessoa mais velha. Saúde perfeita. Novos amigos.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

O seu dia será no alerta, evite discutir ou criar problemas com a família. Adie viagens, compras, novos gastos e mudanças na vida profissional. O amor, esta bem colocado pela presença de Vênus no seu signo.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Período que você deve ser mais atencioso no setor de trabalho. Planeje seus negócios, vida familiar, viagens e compras, mas não exagere, já que Mercúrio e Vênus não o favorecem. Cuide da saúde.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

A fase é bem exigente, o Sol só estará no seu signo no dia 22, até lá rotina e paciência. Planeje seu trabalho, negócios, mas não realize nenhum tipo de mudança. Finança e lar estão neutros hoje.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Você passa por uma fase tranquila no setor profissional e financeiro. Novas oportunidades de negociar, organizar seu trabalho e contar com o sucesso. Alegrias com seu amor. Organismo com energia.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Neste período você pode planejar mudanças no seu lar e contar com apoio da família. Aproveite para sair da rotina, pode aceitar convites de amigos e parentes. Você sente a saúde e o amor vibrando.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Dia que não terá dificuldades em relação as mudanças que pretende realizar no trabalho e negócios. Conte com a entrada extra de dinheiro. Apoio da família. No amor, não reprima seus desejos. Saúde perfeita.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.