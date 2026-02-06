Signos: confira seu horóscopo desta sexta (06)
Quem nasceu hoje não teme a competitividade, pois sabe que tem uma forte capacidade
Quem nasceu hoje
Não teme a competitividade, pois sabe que tem uma forte capacidade. Quando se entrega a um objetivo, não desiste diante do primeiro obstáculo. Procura contribuir para que todos tenham uma vida melhor. Gosta da vida sem rotina. É inteligente, educado e agradável.
Alerta
Os nativos de Libra passam o dia no alerta e o mais aconselhável será a rotina. O momento pede calma no trabalho, evite entrar em disputas. Cuidado com gastos fora do orçamento. No amor, o ciúmes pode abalar seu relacionamento.
Áries – Dia positivo para acertar os problemas do trabalho, aproveite o bom momento. Aja com diplomacia em assuntos ligados à gastos domésticos. Cuide da saúde, evite a ansiedade, não discuta com seu amor.
Touro – Bom período para mudar os negócios e contar com entrada de dinheiro. Confie nas pessoas com as quais negocia. Com seu amor, esqueça as mágoas, Vênus protege seu coração.
Gêmeos – Suas finanças estão protegidas, vem boas mudanças. Pode confiar em Escorpião e Aquário. Positivo para viagens, compras e encontros profissionais. Não desista dos seus objetivos. Amor ideal.
Câncer – Fase que deve ser mais rápido nos negócios e se comprometer a dar apoio para quem está ao seu lado. Conte com um bom período, arregace as mangas e ganhe mais. Amor precisando de carinhos.
Leão – Use seu poder de administrar, negociar e vá em frente com novos projetos domésticos. Conte com o apoio da família e de quem trabalha ao seu lado. Bom relacionamento com os parentes e seu amor.
Virgem – A Lua no seu signo promove sucesso nos negócios. Renove suas esperanças e acerte as finanças. Tranquilidade com a família. Tudo em ordem no amor. Conte com Escorpião e Aquário. Saúde boa.
Libra – O seu dia será no alerta, e você pode se sentir um pouco esgotado. Cuide do estômago. Mau humor instantâneo. Evite viagens, compras e mudanças nos negócios. Aceite apoio do seu amor.
Escorpião – Você está bem e tem um bom momento para refletir sobre o trabalho e mudanças que pretende realizar. Seja firme e não aceite interferências nos seus negócios. Amor com mais atenção.
Sagitário – Excelentes mudanças, apoio nos negócios e oportunidades financeiras. Esperanças renovadas no seu lar, conseguirá passar boas energias à família e acertar antigos problemas. Amor com paz.
Capricórnio – Você passa por um bom período e tem mais que aproveitar. Novas energias, saúde perfeita o ideal é praticar algum esporte. A família transmite segurança e compreensão. Vem mais amor.
Aquário – A fase atual é de total sucesso, você terá todas as condições de realizar a maior parte dos seus sonhos. Compras, viagens, decisões positivas no trabalho, finanças e apoio da família. Renovação no amor.
Peixes – Você deve usar seu sexto sentido para decifrar os problemas e soluções na área profissional. A paciência será muito importante para dar compreensão ao seu amor. Cuidado com riscos de acidentes.
As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.
