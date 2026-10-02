Signos: confira seu horóscopo desta sexta (02)

Confira o que os astros reservam para cada signo nesta sexta-feira, segundo a astróloga Dirce Alves

QUEM NASCEU HOJE

É uma pessoa com um forte espírito empreendedor. Não teme os desafios, seja de ordem pessoal ou profissional. Alcançará sucesso nas carreiras em que necessite análises. Está sempre ajudando os mais necessitados. Intuitivo, capacitado e franco.

ALERTA DO DIA

Os geminianos ficam no alerta até às 16h55, e a rotina é indicada enquanto durar este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos cancerianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Você esta pronto para negociar, acertar o trabalho e contar com apoio. Estará confiante nos negócios e conseguirá resolver rápido as questões financeiras. Ótimo para viajar. Amor com ciúmes.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Fase que suas ideias estão mais avançadas na busca da realização financeira. O dia será tranquilo. Os problemas da semana já foram resolvidos. Saia para compras pessoais. Amor com momentos de paixão.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Você acorda no alerta a Lua, estará no seu signo a partir das 16h55. Deixe as decisões financeiras e profissionais para depois desse horário. Seu fim de semana será positivo. Apoio da família. Amor com ciúmes.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

O início do dia será tranquilo, mas fique sabendo que entrará no alerta às 16h55. O ideal será programar seu fim de semana. Se organize, não crie problemas com a família. Obstáculos no trabalho.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

O seu dia será calmo no lar e no trabalho. Conseguirá acertar os problemas financeiros que o incomodavam. Pessoas influentes poderão colaborar com seus negócios. Amor com paixão. Pode viajar.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

A influência atual do Sol na sua segunda casa astral, traz tranquilidade para o trabalho. Conseguirá resolver a maior parte dos problemas. Terá chances de alcançar o sucesso. Sensualidade no amor.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Você tem a presença do Sol no seu signo, é a fase do aniversário quando os problemas começam a se dissolver. Você sente as energias em alta. Coloque em prática os planos domésticos. Amor delicado.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

A fase pede que não passe dos limites nos gastos, exigências no trabalho e mudanças nos negócios. Não espere e nem conte com apoio, pelo contrário é você quem precisa ser amigo. O amor esta calmo.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Dia que seu trabalho será elogiado. Período que tem vontade de fazer mudanças na área econômica, o ideal é se programar e os acertar detalhes financeiros. Conte com Gêmeos e Áries. Amor com forte paixão.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Você terá a colaboração nos negócios, e poderá contar com suporte para renovar seus empreendimentos. Apoio de sócios ou superiores, além de contar com a família do seu lado. Amor calmo.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Os astros colaboram com suas novas ideias nos negócios, incluindo os domésticos. Você sente que tem força para aumentar os ganhos, trabalho e iniciar novos projetos Apoio da pessoa amada. Viagem em alta.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Período que esta irritado no setor doméstico não crie problemas, você sairá perdendo. Evite gastos fora do orçamento. A família precisa de mais atenção. Pequeno contratempo no trabalho. Amor com força total.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.