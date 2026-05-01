Signos: confira seu horóscopo desta sexta (01)

QUEM NASCEU HOJE

É uma pessoa com grande poder de persuasão. Conseguirá atingir altos postos de comando no mundo profissional. Nada será capaz de detê-lo até atingir seus objetivos. A família será seu porto seguro. Arrojado, competente e companheiro fiel.

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ALERTA DO DIA

Os escorpianos passam o dia no alerta, e devem ter cuidados redobrados. Cautela com os gastos fora do orçamento. Fuja de discussões ou poderá magoar seu par afetivo e família. Saúde em leve baixa. Viagens desfavorecidas.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

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São regidos por Marte que é a força para vencer, são profissionais liberais. Tendência para área automobilística, advocacia, vida militar. São muito independentes. Dia tranquilo no lar e amor. Saúde perfeita.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Os taurinos são regidos por Vênus, na mitologia é a deusa do amor. As maiores tendências são ligadas a arquitetura, agronomia e contabilidade. Podem triunfar como cantores e área imobiliária. Equilíbrio no amor.

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♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Regidos por Mercúrio, planeta que rege a comunicação. Suas tendências estão sempre ligadas ao comércio em geral, jornalista, mecânico e oftalmologista. Dia de solução do setor afetivo. Pode viajar.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

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Tem forte ligação com a Lua, simboliza a fertilidade e sua capacidade de doar-se a todos. Suas profissões são ligadas ao lar, hotelaria, navegação, pediatria e área de ensino. Hoje tenha paciência com a família.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Regidos pelo Sol, na mythology representa a vida, consciência. São independentes, encontram fácil o caminho para ser o chefe e diretor. Profissões: medicina em cardiologia, teatro e joalheiro. Dia feliz.

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♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

São regidos por Mercúrio, que rege a comunicação, administração, economista, área de saúde, agricultura, diretor de grandes empresas. Dia de viagens e encontro de amigos. Amor suave.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

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Regidos por Vênus, na mitologia a deusa do amor. É um signo do elemento Ar. Tendem para a estética, arte, música, advocacia e abertura para objetos de arte. Dia para dar apoio ao seu amor e família.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Tem vinculo com Plutão, rege as profundezas da terra. Suas profissões são ligadas ao esporte, especialmente futebol, política, economia e investigação policial. Dia de alerta, fique na rotina, não viaje.

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♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

São regidos por Júpiter, o Deus da justiça e expansão. Profissões ligadas ao turismo, comércio exterior, transporte, desportista, viagem internacional. Terá um dia excelente. Amor ideal.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

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Tem como regente Saturno, o Deus do tempo, é muito lento. Suas profissões estão ligadas a terra, imóveis, agricultura, médico geriatra e ortopedista. Terá um bom feriado com a família e seu amor.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Regidos por Urano, simboliza o futuro e traz a Era de Aquário, liberdade e igualdade. Profissões: informática, engenharia elétrica, costura, biologia e pesquisas para inovações. Dia para sair com a família.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

São regidos por Netuno, o Deus dos Mares, que faz o piscianos exageradamente sensível. Profissões: assistente social, enfermagem, músico, poeta e escritor. Dia para evitar discussões, pode viajar.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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