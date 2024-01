Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (8)

Quem nasceu hoje

Está sempre atrás de novos desafios. É uma pessoa com forte instinto de sobrevivência. Será o porto seguro da sua família e amigos. A criatividade é uma de suas maiores qualidades. Encantador, idealista e atualizado.

Alerta

O dia é de alerta para os nativos de Sagitário. O período pede pensamentos positivos. Não se exceda no trabalho. Mantenha as contas dentro do orçamento para não entrar no vermelho. Evite ser temperamental com as pessoas a sua volta.

Áries – Dia que deve analisar com cuidado as mudanças que pretende fazer, vá devagar, principalmente nos negócios. O ideal é adiar compras e novos compromissos financeiros. Carinhos do seu amor.

Touro – Você recebe boas indicações astrais. Em altas viagens, compras e novos negócios. Procure acertar problemas com o seu amor que está instável e terá chances de viver bons momentos.

Gêmeos – Fase que não deve abusar das suas energias, procure se alimentar corretamente. Não descuide da saúde. Pode pensar em ampliar os negócios e até mudanças no trabalho. Amor otimista.

Câncer – Haverá grande apoio das amizades o que resultará em excelentes negócios e entrada de dinheiro. Acerte os problemas que o preocupavam com a família. Surpresa no amor. Saúde perfeita.

Leão – Dia que estará mais sensível, e não deve se ressentir no seu trabalho. O progresso logo começa aparecer. Conte com a família e espere boa entrada de dinheiro. Não se envolva em brigas com seu amor.

Virgem – Você atravessa a fase com muitos admiradores, que trarão chances de ganhos e melhorar o trabalho. No lar, precisará de decisões rápidas para novos gastos. Amor suave.

Libra – Terá tempo para cuidar das finanças da família, sair para negociar ou realizar compras. Estará mais carinhoso no amor. Aceite convites para sair da rotina. Atenção com os rins, beba água.

Escorpião – Você está livre do alerta, a Lua no seu signo traz novas chances de negócios, colaboração de sócios ou empregados. Forte carisma que atrai seu amor. Saia para compras e viagens.

Sagitário – O dia é de alerta e você não deve sair para viagens ou esperar apoio da família. Use sua intuição com o seu amor, evite cobranças. As finanças pedem cautela, não compre à prazo.

Capricórnio – Fase que está mais determinado em mudar os negócios, ajustar o trabalho e resolver tudo rápido. É tempo de organizar sua vida, programe tudo com agilidade. Compreensão da família e acertos afetivos.

Aquário – Neste período precisará dar atenção a família. Os problemas precisam ser resolvidos, procure ser prestativo. Seu inferno astral pede que relaxe e não crie dramas na vida profissional. Amor neutro.

Peixes – Você deve praticar algum tipo de esporte e manter um bom convívio com a família, que espera sua participação até nas finanças. Amor suave e cheio de paixão. Não se acomode no trabalho.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

