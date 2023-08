Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (7)

Os nativos de Touro começam a semana no alerta

Quem nasceu hoje



É muito competente, por isso ocupará posição de destaque na vida profissional. A família é parte importante no sucesso desse nativo. Os obstáculos da vida não serão empecilhos para sua força de vontade. É companheiro, lutador e decidido.

Alerta

Os nativos de Touro começam a semana no alerta e a rotina é indicada durante este período negativo. Cuidado ao tratar de assuntos profissionais. Fuja de discussão com familiares. Nada de gastos fora do orçamento. Saúde em baixa.

Áries – O seu astral esta altíssimo, acredite nas chances de sucesso. Suas contas estão em dia e a sorte está do seu lado. A família traz apoio as novas iniciativas de negócios e trabalho. Amor vibrante e paixão.

Touro – Você passa o dia no alerta, não arrisque em novos gastos, viagens e decisões domésticas. Evite criar problemas com seu amor. Deixe a tristeza de lado, lembre-se a vida pode ser muito divertida.

Gêmeos – Dia que deve atuar com firmeza para resolver assuntos do trabalho. A influência da terceira casa indica colaboração de pessoas que atuam na sua área profissional. Saia para compras. Conte com seu amor.

Câncer – Suas contas estão em dia, o clima é de sucesso. Pode iniciar negócios, compras e até viagens. O astral doméstico está em alta. Equilíbrio profissional para quem é funcionário. Amor ideal.

Leão – A influência de Marte e Mercúrio na sua segunda casa, é indício de boas mudanças no trabalho e finanças. Pode programar novos caminhos na profissão. Positivo para compras e viagens. Amor total.

Virgem – Nesta fase o ideal é não alimentar incertezas na profissão. Não é hora de fazer nenhuma mudança ou iniciar novos projetos. Não arrisque naquela ideia especial. Fique na rotina. Amor equilibrado.

Libra – Período que deve se esforçar para não criar tumulto no lar e no seu trabalho. Os astros não favorecem mudanças e novas ações. Seja compreensivo com todos. Seu amor procura entender.

Escorpião – O trabalho recebe apoio das pessoas que estão ao seu lado. O clima no ambiente familiar está positivo. Não há com que se preocupar. Atue para melhorar seus ganhos. Seu amor dá carinhos.

Sagitário – A fase é superpositiva nos negócios, trabalho e com chances de iniciar projetos. Você está bem e vai melhorar ainda mais. Mil movimentações financeiras. Amor com sonhos e paixões.

Capricórnio – Dia que estará muito preocupado com a família e problemas do dia-a-dia. Seja franco, mas não exagere nas exigências. Trabalho em alto astral. A pessoa amada dá muita atenção. Saúde neutra.

Aquário – Suas relações de trabalho e negócios estão em alta. Pode esperar bons resultados financeiros. Conte com apoio da família. Canalize suas energias para a vida afetiva.

Peixes – Você sente satisfação de ver o bom andamento da vida financeira. Pode pensar em ampliar os negócios e trabalho. Receberá apoio da família para novos gastos. Amor sensual.





As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

