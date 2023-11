Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (6)

Quem nasceu hoje

É sociável e amável com as pessoas que o cercam. Demonstra muita confiança na sua capacidade e nada o fará desistir de um objetivo. A família é o seu porto seguro. Extrovertido, dinâmico e sincero.

Alerta

Os leoninos ficam no alerta até às 16h40, e a rotina é indicada enquanto de durar este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos nativos de Virgem nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – A influência de Marte, seu planeta na oitava casa indica problemas com a vida familiar, evite discussões ou qualquer tipo de mudança. No trabalho, terá oportunidades de contar com apoio.

Touro – A fase indica a possibilidade de encontrar solução para os problemas do trabalho e de negócios. Suas ideias criativas trarão novos lucros. Esteja confiante para mudanças no lar. Amor descontraído.

Gêmeos – O atual período traz aberturas para melhorar o trabalho e negócios. Apoio de Escorpião e Aquário. Será importante relaxar, pratique esporte. Seu amor transmite muitos carinhos.

Câncer – Fase que o entusiasmo será o responsável pelo sucesso dos seus projetos. Positivo no trabalho, negócios e novas aberturas de ganho. Sensualidade em seu caso de amor.

Leão – Você acorda no alerta, a Lua estará no seu signo a partir das 16h40, portanto até lá fique na rotina. Cautela para não criar atritos no trabalho. A família estará muito exigente. Concentre-se no melhor.

Virgem – O começo dia será tranquilo, mas a partir das 16h40, entrará no alerta. Será importante se programar para esse período. Aproveite mais sua criatividade. Forte sensualidade no amor.

Libra – Período que pode ter alguns embaraços no setor financeiro. Evite por mais uns dias gastos fora do orçamento. Nada de empréstimos. Tenha paciência com a família. Amor com ciúmes.

Escorpião – O Sol no seu signo traz possibilidades de resolver os problemas profissionais e financeiros. Sucesso em novas atividades. Com seu amor precisará dar mais atenção. Agitação na vida familiar.

Sagitário – A influência pede que não passe dos limites em relação ao trabalho e negócios. Evite brigas com a família. Fase de gastos imprevistos e de discussões no amor. Não conte com apoio.

Capricórnio – Os astros impulsionam a vida familiar para harmonia, não terá do que se queixar. Usufrua deste período no trabalho e negócios. Prepare-se para viver um grande amor. Conte com Câncer.

Aquário – A tranquilidade nos negócios e trabalho abrem caminhos para o equilíbrio financeiro. Use sua criatividade para dar novos rumos ao setor doméstico. Felicidade com seu amor.

Peixes – Nesta fase só terá elogios no trabalho e nos negócios. Positivo para viagens, compras, decisões na vida familiar e possibilidade de dinheiro extra. Pode tentar em jogos e sorteios. Ótima saúde.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

