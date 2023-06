Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (5)

Quem nasceu hoje

Tem uma forte capacidade para analisar os acontecimentos, o que fará ser um ótimo comandante. Alcançará o sucesso através do próprio esforço. Tem um bom coração e estará sempre ajudando os mais necessitados. É ousado, fiel e inteligente.

Alerta

Os capricornianos começam a semana no alerta e a rotina deve ser mantida durante este período. Controle seu ímpeto para não trazer problemas para o setor de trabalho. Não entre em disputas com seu par afetivo. Viagens desfavorecidas.

Áries – Novidades na área profissional e colaboração dos envolvidos nos seus negócios. Ganhe mais, viaje e acerte problemas da família. A relação com seu amor está bem tranquila.

Touro – Período mágico, Júpiter no seu signo traz novas oportunidades nos negócios e equilibra o trabalho. Ótima vibração para cuidar do visual. Tudo bem em família, até porque você está menos individualista.

Gêmeos – O Sol no seu signo traz estabilidade para sua vida, conseguirá resolver a maior parte dos problemas. Mas, fique atento Mercúrio seu planeta só o favorecerá a partir do dia 12. Amor suave.

Câncer – A fase indica a necessidade de ir devagar com mudanças no trabalho e negócios. Mercúrio só entrará no seu signo a partir do dia 28. Mas, se alegre o setor afetivo e financeiro estão em alta.

Leão – Amanhã Vênus, passa a transitar no seu signo, então se prepare para usufruir de melhores condições financeiras e afetivas. É a hora de resolver problemas que o incomodam. Tente na loteria.

Virgem – A fase atual é equilibrada, espere boas mudanças na vida familiar. Tudo bem no romance, especialmente com melhoras no amor. Mercúrio seu planeta o desfavorecerá a partir do fim do mês.

Libra – Você pode contar com apoio no trabalho, terá um período mais fácil nas finanças e negócios. Fase de viagens, compras, visitas e acertos na família. Se livrará dos problemas no lar.

Escorpião – Período que pode compartilhar suas ideias profissionais com pessoas que trabalham ao seu lado. O apoio às mudanças vem com força total. Boa sintonia com seu amor. Entrada extra de dinheiro.

Sagitário – Você pode usufruir das boas indicações astrais no lar e no trabalho. Disposição para iniciar negócios, compras e até viagens. Se livrará dos invejosos. Novos planos no amor. Cooperação da família.

Capricórnio – O seu dia será no alerta. Cuidado com novos negócios e evite gastos fora do orçamento. Adie viagens. Não discuta com a família. Domine sua possessividade no amor, nada de queixas.

Aquário – Período positivo na vida profissional, pode contar com a sorte nos negócios. Organize suas ideias e coloque em prática mudanças no lar. Aproveite o bom relacionamento afetivo.

Peixes – A sua energia está em alta e você passa tranquilidade para a família. Esqueça antigas mágoas e terá um bom dia no trabalho. Acredite na sua capacidade de vencer os problemas afetivos.

