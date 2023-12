Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (4)

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com muita vitalidade. Quando emprega sua capacidade num objetivo, não desiste até ter sucesso. Tem facilidade para aprender com os ensinamentos da vida. É espontâneo, forte e um guerreiro.

Alerta

Os virginianos começam a semana no alerta, e os astros aconselham a controlar às críticas. Deixe tudo como está no trabalho. O momento pede calma ao se relacionar com a família. Rigor com as finanças. Amor com ciúmes. Saúde neutra.

Áries – Você passa por um bom período e deve aproveitar para realizar novos negócios e sair para compras. Vênus, dá a chance de viver momentos de intensa sensualidade, organize a vida afetiva. Tente na loteria.

Touro – Dia para resolver problemas familiares, incluindo compras e reformas no lar. Positivo para organizar novos compromissos profissionais. Em alta mudanças e contar com apoio. O amor vem com paz.

Gêmeos – Mercúrio, seu planeta ao lado do Sol e Marte, trazem o aval que necessita para acertar o seu trabalho e negócios. Inspiração em seu caso de amor. Dê apoio a parentes.

Câncer – Dia agradável no trabalho, haverá colaboração de todos, pode pensar em novos negócios e sair para compras pessoais. Forte emoções no lar e novos estímulos com seu amor. Equilíbrio financeiro.

Leão – Você está livre do alerta e poderá solucionar problemas da área profissional. Sucesso é a palavra atual. Muita garra para resolver sua vida afetiva. Equilíbrio na vida familiar. Tente em jogos.

Virgem – O dia será no alerta, a Lua transita na sua desfavorável 12ª casa trazendo a necessidade de ficar na rotina. Evite intrigas no trabalho. Inquietações no lar. Desfavorável para viagens. Paciência com seu amor.

Libra – Vênus no seu signo, faz seu charme se sobressair e melhora a convivência afetiva. Descontração no trabalho e novidades nas finanças. Ótimo para compras, negócios e viagens.

Escorpião – Dia para comemorar, amanhã Vênus, passa a transitar no seu signo. Os problemas financeiros e as dificuldades começam a desaparecer. Seja ousado e firme e planeje seus próximos passos.

Sagitário – O ideal desta fase, é entender que apesar do Sol, Marte e Mercúrio estarem no seu signo, amanhã Vênus o desfavorecerá. Não crie problemas afetivos e financeiros, evite novos gastos.

Capricórnio – Você tem que se cuidar até o dia 22, quando o Sol o favorecerá. Por enquanto fique na rotina. Seja firme nos assuntos da família e dê mais apoio ao sue amor. Cuide das finanças e da saúde.

Aquário – O trabalho caminha para o sucesso e toda a inovação o beneficiará. Energia e coragem não devem faltar. Boas notícias da família. Vênus, equilibra a vida sentimental, acertos para os desimpedidos.

Peixes – O sucesso o acompanha nos negócios e equilibra o trabalho. Terá chances de melhorar seu relacionamento com a família. Resolverá fácil questões ligadas a compromissos financeiros. Amor suave.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

